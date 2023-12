CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * UNESCO: « IL CANTO LIRICO ITALIANO È PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, BOCELLI: “SONO VERAMENTE FELICE“ »

19.06 - mercoledì 6 dicembre 2023

Da oggi, anche grazie al sostegno di Striscia la notizia, la pratica del canto lirico in Italia è stata iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Nel 2022, Jimmy Ghione e le telecamere del tg satirico di Antonio Ricci, dal Teatro dell’opera di Roma lanciarono la petizione promossa dall’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio (link al servizio), che oggi dichiara: «Finalmente possiamo dire che abbiamo vinto. L’Italia ha questo riconoscimento. Siamo il paese della lirica, abbiamo il più antico teatro lirico al mondo e in Italia ci sono più teatri lirici che in tutti gli altri paesi del mondo messi insieme».

Tra gli artisti che hanno sostenuto la candidatura, Andrea Bocelli, che al tg satirico dice: «Sono veramente felice di sapere che finalmente il canto lirico è entrato nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Ringrazio Striscia la Notizia per aver fortemente perorato questa causa».

