CHRISTIAN LAVARIAN – MUSE TRENTO * COMETA NEOWISE: « IN TRENTINO LA POSSIAMO SCORGERE CON UN PICCOLO BINOCOLO IN DIREZIONE NORD-EST ALL’ALBA OPPURE A NORD-OVEST, SUBITO DOPO IL TRAMONTO »

Scoperta lo scorso marzo dall’omonimo telescopio spaziale la cometa NEOWISE ha raggiunto la visibilità ad occhio nudo all’inizio del mese di luglio.

Attualmente la possiamo scorgere, più facilmente con un piccolo binocolo, in direzione Nord-Est all’alba oppure a Nord-Ovest subito dopo il tramonto del Sole: la sua luminosità sta diminuendo, ma rimane in ogni caso un oggetto astronomico visibile senza difficoltà. Per l’emisfero boreale, si tratta della cometa più brillante degli ultimi 20 anni!”

*

Christian Lavarian