POLIZIA DI STATO * NATALE: « BOLOGNA, GLI AUGURI VIA RADIO DEL CARDINALE ZUPPI ALLE FORZE DELL’ORDINE » (VIDEO)

10.12 - lunedì 25 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il card. Zuppi fa gli auguri via radio alle forze dell’ordine. Alla fine della messa della notte di Natale, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si è collegato dal cortile della curia, via radio, con le pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza attive sul territorio, per fare gli auguri in diretta: “Rivolgo un augurio di Natale a tutti quanti, grazie per il lavoro che fate. Un pensiero di luce e di pace a voi e alle vostre di famiglie”, ha detto. “Servirebbe un pronto intervento in zona Betlemme, c’è un bambino in una mangiatoia che regala a tutti quanti il senso della vita”, ha scherzato.