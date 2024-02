COMUNE TRENTO * CARNEVALE: « MALTEMPO, RIMANDATA A MARTEDÌ 13 FEBBRAIO LA SFILATA IN PROGRAMMA SABATO »

16.28 - mercoledì 7 febbraio 2024

Carnevale, rimandata a martedì 13 la sfilata in programma sabato. A causa del maltempo previsto, è rimandata a martedì 13 la sfilata dei gruppi in maschera in programma per questo sabato. Accompagnati dall’allegra Banda Storta i partecipanti partiranno da piazza Fiera per attraversare il centro storico fino a piazza Mostra, dove si svolgeranno la premiazione finale e la distribuzione di krapfen. Per partecipare all’evento è necessario prenotare scrivendo a info@promoevent.it.

In centro storico, fino a martedì 13 febbraio sarà possibile divertirsi con le giostre in piazza Fiera e piazza Mostra, dove giovedì 8 e martedì 13 dalle 14.30 si potranno gustare i krapfen distribuiti. Le attrazioni saranno in funzione tutti i giorni con orario 14 – 20, mentre il sabato, la domenica, giovedì 8 e martedì 13 saranno aperte con orario esteso dalle 10 alle 20.