PD – TRENTINO * PROSSIMA GIUNTA PAT: « NOMINA ASSESSORE TECNICO, IL MERCATO DEGLI INTERESSI »

17.37 - lunedì 13 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Pur consapevoli delle difficoltà sempre presenti nella formazione di un governo della “cosa pubblica” e nel pieno rispetto delle prerogative del Presidente eletto della Provincia, quello a cui si sta assistendo appare sconcertante. La degenerazione e deformazione della figura dell’assessore tecnico per la prossima Giunta provinciale.

Una figura concepita per compensare, laddove necessario, possibili assenze di competenze in determinati settori di governo della pubblica amministrazione. E così appare ancor più inaccettabile ed irricevibile la concreta ipotesi che, come contropartita, la nomina di un assessore tecnico sia cinicamente usata per appagare l’aspettativa personale e partitica di chi non è stato eletto, in spregio al risultato elettorale.

Consiglieri

Michela Calzà

Andrea de Bertolini

Maria Chiara Franzoia

Lucia Maestri

Alessio Manica

Francesca Parolari

Paolo Zanella