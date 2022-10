PATTON (AUT) * GOVERNO: « NON VOTERÒ LA FIDUCIA, PERCHÉ MI RICONOSCO IN UNA VISIONE CHE METTE AL CENTRO L’AUTONOMIA DEI TERRITORI E LE GARANZIE SOCIALI »

16.44 - mercoledì 26 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Io mi riconosco in una visione che mette al centro l’autonomia dei territori, i diritti, le garanzie sociali, l’equità, l’uguaglianza. Non riesco a riconoscermi in un orientamento così apertamente liberista, con forti venature di nazionalismo e diverse incertezze sull’appartenenza europea, che invece non ammette sbandamenti o scelte regressive. Per questo non voterò la fiducia a questo Governo.”

Così intervenendo in aula il senatore del Gruppo per le Autonomie, Pietro Patton.

“Nella fase difficile del Paese, la mia sarà un’opposizione severa e critica ma mai dogmatica e preconcetta perché penso che in certi momenti, su determinate scelte, sarà necessario trovare il punto di convergenza più avanzato possibile.

Spero cioè che si vada nella direzione auspicata dalla senatrice Segre: senza nulla togliere alla fermezza dei diversi convincimenti, si lasci fuori la politica urlata per lavorare con rispetto e con reale capacità d’ascolto alle ragioni degli altri.

Per la coalizione che mi ha eletto e per la mia storia personale saranno decisivi la valorizzazione delle autonomie senza dimenticanze od amnesie, il riconoscimento e la tutela delle specificità delle terre di montagna, il lavoro, e la difesa del poter di acquisto di salari e pensioni, il sostegno alle imprese alla ricerca e alla innovazione”, ha concluso il senatore trentino.