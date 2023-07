MUSE – TRENTO * “PALAFITTIADI 2023“: « AL VIA LE TRADIZIONALI OLIMPIADI DELLA PREISTORIA, AL LAGO DI LEDRO (8/7) »

12.00 - giovedì 6 luglio 2023

Parte l’estate del Museo delle Palafitte del Lago Ledro.Tra olimpiadi, musica e cereali. Inizia sabato 8 luglio con le Palafittiadi, le tradizionali Olimpiadi della Preistoria, il programma estivo del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, sede territoriale del MUSE. Sono oltre 150 gli appuntamenti di “Palafittando”, il calendario che fino a fine settembre, tramite la rete ReLED, porta in valle di Ledro concerti, laboratori ed escursioni che invitano alla riscoperta del nostro passato in chiave futura. Dopo la stagione record dello scorso anno, chiusa con oltre 40 mila presenze e i festeggiamenti per il 50esimo compleanno del museo, l’edizione 2023 mette al centro il pane palafitticolo e il mondo cerealicolo con tante sorprese e ospiti.

“L’estate 2023 – anticipa il responsabile del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro Donato Riccadonna – è caratterizzata da una contaminazione di generi musicali, periodi storici e suggestioni diverse. Non mancheranno i laboratori per bambine e bambini, tra cui la merenda preistorica che vogliamo valorizzare ancora di più visti gli studi sul pane palafitticolo; poi si alterneranno i grandi classici come le Palafittiadi e L’Età del rock ad alcune novità come la caccia al tesoro notturna e l’evento del 13 agosto “Preistoria Futura”, un mix di animazioni, coreografie e spettacoli. Ci troverete tutti i giorni e non solo al Museo delle Palafitte: in tutte le realtà della rete ReLED, che comprende Museo Garibaldino e della Grande Guerra, Museo farmaceutico Foletto, biotopo d’Ampola, Centro Visitatori di Tremalzo e Stazione di inanellamento di Bocca Casèt, Fucina delle Broche di Prè e Ledro Land Art, si potranno vivere tante esperienze per tutte le età, fino a fine

settembre”.

PALAFITTIADI, POLENTA CON DELITTO ED ETA’ DEL ROCK: I PRIMI EVENTI

Giunte alla 21esima edizione, le Palafittiadi aprono la programmazione estiva del museo con una serie di sfide degne dell’età del bronzo. Sabato 8 luglio alle 14 le squadre partecipanti (iscrizioni gratuite in loco o allo 0464.508182) si affrontano in divertenti prove “preistoriche”: tiro con l’arco, lavorazione dell’argilla, tessitura, accensione del fuoco e altre nuove specialità.

Il sabato successivo, 15 luglio, ci si sposta alla Fucina di Prè di Ledro per “Buon compleanno Ponale”. L’antica via di transito, aperta nel 1851, compie 172 anni e per l’occasione l’antica fucina si anima alle 21 con la musica post-industriale e folk delle Officine Schwartz di Bergamo.

Venerdì 21 e domenica 23 luglio arriva il doppio appuntamento con “Bezzecca Obbedisco”: per due giorni il paese di Bezzecca e il Museo Garibaldino e della Grande Guerra propongono visite guidate, lo spettacolo immersivo-emozionale “Fragili Forti” sui sentieri del primo conflitto mondiale con Miscele d’Aria Factory e il concerto di musica occitana con il gruppo Lou Tapage.

Sabato 29 luglio alle 20 l’originale iniziativa “Polenta con delitto”, in collaborazione con The Elp e i Polentari della Valle di Ledro: per una notte il Museo delle Palafitte si trasforma nel set di un crimine. L’obiettivo dei commensali, tra una portata e l’altra, è risolvere il giallo (prenotazione obbligatoria al 0464.508182). Tra gli ospiti anche lo scrittore Edoardo Ratti, chiamato a raccontare un intreccio “noir” preistorico avvenuto nelle necropoli apuane.

Il giorno successivo, domenica 30 luglio, alle 21 torna invece il tradizionale appuntamento dell’“Età del rock”. Due i gruppi chiamati a far vibrare il palco del museo: Tijuana Horror Club e Deaf Players.

LE DOMENICA DI AGOSTO CON PIAZZA PREISTORIA

Il mese di agosto coincide con il ritorno di Piazza Preistoria, da quest’anno anticipata nella fascia mattutina della domenica, dalle 10 alle 12, e rinnovata nel format con Visite Guidate XL e musica dal vivo.

Tre gli appuntamenti 2023 da segnare in calendario: il 6 agosto con le influenze orientali dei Darbar Mantra, il 20 agosto con l’anteprima assoluta di “Bestiario selvatico” di Massimo Zamboni (ex CCCP) e il 27 agosto con una seduta di yoga a filo d’acqua e il concerto del percussionista Nando Brusco. L’ingresso è gratuito.

Momento clou della stagione è lo spettacolo “Preistoria Futura”: domenica 13 agosto alle 21 il cielo di Ledro si accende con coreografie, effetti luminosi, musica e sorprese. A Ferragosto, invece, sempre alle 21 il museo diventa teatro di una grande caccia al tesoro notturna e della premiazione del concorso “Vinci una notte in palafitta”, in collaborazione con APT Garda Dolomiti.

APERTURE, LABORATORI E VISITE IN TUTTI I GIORNI

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è aperto tutti i giorni d’estate con orario 10-18. Tante le attività e i laboratori settimanali a tema.

Lunedì e giovedì sono i giorni delle merende preistoriche con la possibilità di preparare l’antico pane delle palafitte di cui si conoscono i misteri; martedì e mercoledì spazio alla creatività artistica con le proposte di “Arch Attack” per riscoprire i vari materiali utilizzati nella preistoria (rame, argilla, pietra, legno); venerdì, invece, è l’occasione per approfondire gli aspetti naturalistici legati alla biodiversità della valle di Ledro.

In programma anche più di 80 visite guidate alla scoperta delle realtà di ReLED.