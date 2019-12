RAI 5 * “ NON è VERO MA CI CREDO”: « OMAGGIO A PEPPINO DE FILIPPO, IN ONDA SABATO 28 DICEMBRE ALLE 16.45 »

Omaggio a Peppino De Filippo. Non è vero ma ci credo. Si conclude con la commedia del 1959 “Non è vero ma ci credo” – in onda sabato 28 dicembre alle 16.45 su Rai5 – il ciclo che Rai Cultura ha dedicato all’attore, comico e commediografo italiano Peppino De Filippo, uno dei più apprezzati protagonisti della scena comica italiana e celebre spalla di Totò. Andata in scena per la prima volta nel 1942 con i grandi fratelli Eduardo e Titina, è considerata il capolavoro comico di tutta la produzione teatrale di Peppino. Il tema è quello, frequente nella drammaturgia dei De Filippo, della superstizione, che rappresenta in modo esemplare la lotta disperata e perdente di chi, per combattere il destino avverso e allontanare la malasorte, conosce solo gli scongiuri e una povera magia. Regia teatrale di Peppino De Filippo. Regia Tv di Fernanda Turvani.