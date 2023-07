PAT * SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE: « APERTA LA TERZA FINESTRA PER LE CANDIDATURE 2023, DISPONIBILI 154 POSTI »

08.47 - giovedì 6 luglio 2023

Servizio civile universale provinciale: aperta la terza finestra per le candidature 2023.Possono candidarsi giovani tra 18 e 29 anni. 154 i posti disponibili. Per la terza volta nel corso di quest’anno si apre la possibilità di fare il servizio civile universale provinciale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata una nuova lista di progetti: sono 85 e mettono a disposizione ben 154 posti. I giovani di età compresa tra 18 e 29 anni possono candidarsi almeno fino al 21 luglio (ogni progetto ha una propria scadenza, da controllare sul sito SCUP), mentre l’avvio è previsto per il 1° settembre.

Le sedi disponibili si trovano su tutto il territorio provinciale. Ovviamente molte sono a Trento (40 progetti) e a Rovereto (11), ma troviamo progetti SCUP anche a Ala, Arco, Brentonico, Cles, Dro, Riva e in molte altre località. Sono 75 i progetti della durata di dodici mesi; 6 i progetti di nove mesi, 4 quelli di sei mesi.

Vari i settori di impiego: educazione e formazione (24), animazione (17), assistenza (16), comunicazione e tecnologie (15), cultura (10), ambiente (1), scuola e università (1), sport e turismo (1). L’impegno orario richiesto è mediamente di 30 ore alla settimana, con un compenso di 600 euro al mese. Partecipare al servizio civile significa mettersi alla prova in un contesto operativo “vero”, acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, crescere e diventare cittadini responsabili.

Di ogni progetto è disponibile sul sito una scheda con i dati di contatto e due documenti: il progetto vero e proprio, nella versione completa e la scheda di sintesi, che riassume gli elementi essenziali della proposta. Si consiglia di prendere contatto con le singole organizzazioni proponenti, che sono a disposizione per fornire tutte le spiegazioni e le informazioni a chi è interessato. Ci si può candidare ad un solo progetto.

L’Ufficio Servizio civile della provincia autonoma di Trento propone due momenti di informazione, a supporto di chi è interessato a fare il servizio e intende candidarsi ad un progetto. Ogni incontro si propone di fornire le informazioni necessarie per scegliere il proprio progetto e per affrontare il colloquio di valutazione attitudinale. Si parlerà ad esempio di cosa è il servizio civile, come è fatto un progetto, come lo si legge, come si sceglie, quali richieste vengono di solito poste a chi intende candidarsi.

Queste le date e gli orari degli incontri, che si svolgono online (per trovare le credenziali di accesso basta andare sul sito www.serviziocivile.provincia.tn.it):

martedì 11 luglio, ore 14.00;

lunedì 17 luglio, ore 21.00.

Per ogni chiarimento relativo al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per dare supporto all’iscrizione e candidatura è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio civile della Provincia in via Grazioli, 1 a Trento;

mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; tel. 0461 493 100.

Per avere info generali sul servizio civile:

Per sapere come iscriversi a SCUP:

Per vedere i progetti pubblicati:

È utile seguire anche la pagina Facebook “WeSCUP il servizio civile trentino” e il profilo Instagram: #SCUPTrento.