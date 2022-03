PAYPAL * SERVIZI: « DISPONIBILE IL SERVIZIO “PAGA IN 3 RATE“ SULLA PIATTAFORMA WEB “PAGOPA“, SENZA INTERESSI NÉ TARIFFE DI RITARDO »

13.03 - venerdì 25 marzo 2022

I cittadini ora possono dilazionare i pagamenti per la pubblica amministrazione e i servizi pubblici utilizzando PayPal Paga in 3 rate sulla piattaforma pagoPA, senza interessi né tariffe di ritardo.

PayPal annuncia oggi la disponibilità del servizio Paga in 3 rate sulla piattaforma web pagoPA[1]. Paga in 3 rate permette ai cittadini italiani di frazionare il costo in 3 rate, entro due mesi, al momento del pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Il tutto senza interessi né tariffe di ritardo.

Secondo un’indagine realizzata nel febbraio 2022 dall’Istituto Piepoli[2], il 79% degli italiani utilizza regolarmente o saltuariamente i canali digitali per accedere ai servizi pubblici, principalmente per il “pagamento delle tasse”. Attraverso questa funzionalità, PayPal punta ad offrire una maggiore flessibilità ai cittadini italiani e non solo per i loro acquisti online, ma anche per i pagamenti quotidiani come quelli effettuati per gas, elettricità o la pubblica amministrazione. Attualmente il servizio è disponibile solo nella versione web e consente agli utenti di scegliere di dilazionare i propri pagamenti come previdenza sociale, tasse e bolli auto.

“Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a una crescente adozione dei pagamenti online per le bollette, il bollo auto, la pubblica amministrazione. Consentire ai cittadini una maggiore flessibilità e scelta per le proprie spese quotidiane, mette in luce la nostra missione di democratizzare i servizi finanziari” ha affermato Maria Teresa Minotti, Country Director di PayPal Italia. “Siamo orgogliosi di abilitare questo servizio in Italia e di osservare un rapido cambiamento e l’adozione dei servizi digitali in ambito finanziario”.

Come funziona?

Una volta raggiunta la pagina di checkout e scelto PayPal come strumento di finanziamento, si viene trasferiti sul proprio wallet PayPal, dove si trova l’opzione Paga in 3 rate. PayPal ha lanciato in Italia il servizio Paga in 3 rate a dicembre 2021, consentendo ai consumatori italiani di dividere la propria spesa in tre rate mensili di uguale importo per una cifra compresa tra € 30 e € 2.000, senza interessi né tariffe di ritardo. Quando si sceglie di pagare con Paga in 3 rate, il primo acconto avviene al momento del checkout e i due successivi rispettivamente uno e due mesi dopo. Il pagamento in 3 rate è soggetto all’approvazione di PayPal e alle relative condizioni. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/paga-in-3-rate.

