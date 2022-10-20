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LANCIO D'AGENZIA

FEDERAZIONE CORPI VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTO * ROGO BOSCHIVO: « COMUNE DI MEZZANA, OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DALLE 11.40 ALLE 17.00 DI IERI »

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