MEDIASET – ITALIA 1 / ” LE IENE ” * FILIPPO RACITI: « ISMAELE LA VARDERA  CONVOCATO QUESTA MATTINA DAL CAPO DELLA PROCURA DI CATANIA, APERTO UN FASCICOLO SULLA MORTE DELL’ISPETTORE CAPO »

Ismaele La Vardera è stato convocato questa mattina dal capo della Procura del Tribunale di Catania che ha aperto un fascicolo sulla morte dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti (morto durante gli scontri con gli Ultras a seguito della partita di calcio Catania-Palermo avvenuti il 2 febbraio 2007 ndr.) a seguito delle nuove testimonianze contenute nei suoi servizi, andate in onda a “Le Iene”.

“Ho raccontato e ho messo a disposizione tutti i dettagli del caso Raciti in piena e totale collaborazione, abbiamo fornito tutto quello che sapevamo in qualità di testimoni”, dice La Vardera. Al centro degli approfondimenti ci sono anche le ultimissime importanti testimonianze che potrebbero dare una lettura diversa al tragico episodio in cui è morto l’ispettore capo.