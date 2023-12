CAMPOBASE * CORTE DEI CONTI – VALDUGA: « SENTENZA DI CONDANNA IN PRIMO GRADO, PIENA SOLIDARIETÀ UMANA E POLITICA »

18.11 - giovedì 14 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

La Segreteria Provinciale di Campobase esprime piena solidarietà umana e politica a Francesco Valduga dopo la sentenza di condanna in primo grado da parte della Corte dei Conti di Trento, che fa seguito ad analoga sentenza emessa qualche mese fa per la stessa fattispecie di presunto danno erariale e riferita al periodo precedente.

Campobase ritiene che l’allora Sindaco Valduga abbia agito in modo assolutamente corretto, applicando la specifica Legge regionale in materia e confida che il giudizio in Appello lo dimostrerà.

Segreteria Campobase