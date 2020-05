COMUN GENERAL DE FASCIA * COVID: « NEI PROSSIMI GIORNI VERRANNO AVVIATI I TEST SIEROLOGICI PER LA POPOLAZIONE DELLA VAL DI FASSA »

Nei prossimi giorni, gli abitanti dei comuni di Mazzin, San Giovanni di Fassa, Soraga e Moena potranno sottoporsi al test, grazie a un accordo stabilito dal “Consiglio della Salute” dell’ente con il Gruppo Synlab.

Il conseier de procura Gianluigi De Sirena, in stretta collaborazione con i sindaci di Fassa, la procuradora Elena Testor e il vicesindaco di Mazzin Fausto Castelnuovo, membri del “Consiglio della Salute” del Comun General de Fascia, in questi giorni ha lavorato strenuamente per proseguire l’attività di sorveglianza del Coronavirus. Come già avvenuto per gli abitanti di Canazei e Campitello, anche gli altri cittadini della Val di Fassa a breve potranno effettuare, su base volontaria, un test sierologico affidabile e riconosciuto.

L’analisi sarà eseguita dagli esperti del Gruppo Synlab. «Si tratta – spiega De Sirena – di un gruppo europeo di diagnostica medica che, attraverso un prelievo venoso, verifica la presenza di anticorpi “anti SARS-CoV2” nel sangue, indicatori dell’avvenuto “contatto” con il virus. Al momento, la scienza non è in grado di stabilire se la presenza di questi anticorpi protegga dall’infezione, perciò vanno osservate tutte le regole in vigore per la tutela della salute, a partire dal distanziamento sociale.

Ma quest’indagine è interessante perché permette di conoscere il numero di persone entrate in contatto con il virus, ottenendo dati significativi su cui basare le misure per la ripartenza. Crediamo nell’utilità di quest’analisi, perciò abbiamo lavorato per offrire ai cittadini di Fassa la possibilità di sottoporsi al test ed avere un riscontro in tempi rapidi».

Infatti, il Gruppo Synlab consegna il risultato in circa tre giorni, comunicandolo direttamente all’interessato, mentre i dati aggregati in forma anonima vengono inviati al Comune.

Possono sottoporsi all’analisi le persone che hanno compiuto 14 anni (minorenni con il consenso dei genitori), consegnando il consenso informato attraverso un apposito modulo che va recapitato al proprio municipio (cassette ingresso) oppure attraverso email (modulo del consenso informato da consegnare il giorno del prelievo). La manifestazione di volontà a effettuare l’analisi va espressa entro venerdì 22 maggio.

Il test ha un costo di 32 euro a persona (l’importo sarà regolato al momento della prestazione con bancomat o contanti) e la ricevuta sarà inviata assieme al referto del test. Le persone che risulteranno positive, per aver sviluppato gli anticorpi contro il virus, avranno la possibilità, di effettuare un successivo test tra quattro mesi. A tal fine, saranno ricontattate per eseguire un altro prelievo, sempre su base volontaria. In queste ore i cittadini dei comuni che aderiscono all’indagine riceveranno una lettera con tutte le informazioni.

Una volta espressa l’adesione, verrà comunicato giorno e luogo (in spazi messi a disposizione dai diversi comuni) in cui sarà effettuato il prelievo agli aderenti, che dovranno presentarsi muniti di documento d’identità e compilare il modulo per la privacy. I prelievi dovrebbero cominciare il 27 e 28 maggio dai comuni più piccoli, per poi proseguire negli altri paesi, mentre un report generale sull’analisi si dovrebbe avere a metà giugno. «L’organizzazione di questo test – conclude De Sirena – ha richiesto grande impegno, ma va sottolineata l’armonia con cui abbiamo lavorato al progetto, nella consapevolezza, più che mai in questo momento, che la salute non ha colore politico».