QUESTURA TRENTO * CRIMINI INFORMATICI: « PROTOCOLLO D’INTESA CON LA SOCIETÀ “BE INNOVA SRL”, PER SICUREZZA CIBERNETICA E PREVENZIONE »

07.52 - venerdì 16 giugno 2023

Nella mattinata di ieri è stato siglato un importante protocollo di intesa sulla prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, tra il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Trentino – Alto Adige”, Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Alberto DI CUFFA e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società BE INNOVA S.r.l., Ing. Mauro BONVICIN.

L’iniziativa mira alla condivisione di specifiche procedure d’intervento finalizzate al costante potenziamento delle capacità di incident response. In tal senso, assume rilevanza prioritaria il reciproco scambio informativo, che consente alle parti di aggiornare tempestivamente le proprie conoscenze sulla natura delle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici. La circolarità delle informazioni più rilevanti nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica costituisce, infatti, uno strumento fondamentale ai fini dell’attuazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione.

L’azienda BE INNOVA S.r.l., appartenente al Gruppo SEAC, offre dal 2011 servizi e soluzioni tecnologiche innovative per la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati. L’obiettivo dell’azienda è quello di fornire ai suoi clienti soluzioni tecnologicamente innovative e personalizzate in materia di cyber security, rendendo così la sicurezza informatica accessibile a tutti.

Gli accordi sottoscritti contemplano anche la possibilità di momenti formativi e la realizzazione di iniziative tese all’innalzamento dei livelli di prevenzione e di contrasto dei crimini informatici potenzialmente condotti ai danni dei sistemi informativi gestiti dall’azienda BE INNOVA S.r.l., rafforzando ulteriormente la rete a difesa degli attacchi informatici ad infrastrutture sensibili che, nell’ambito del territorio trentino, vede convergere l’impegno della Polizia Postale e dei più qualificati rappresentanti della realtà produttiva e imprenditoriale locale.