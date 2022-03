FAMIGLIA COOPERATIVA VALLAGARINA (TN) * CRISI UCRAINA: PRESIDENTE LIBERA,« LA RISPOSTA DI SOCI E CLIENTI È STATA IMMEDIATA, I CARRELLI DI SOLIDARIETÀ SI SONO RIEMPITI DI PRODOTTI »

9.23 - venerdì 4 marzo 2022

La solidarietà è uno dei valori della Cooperazione Trentina e viene espresso nelle iniziative della Famiglia Cooperativa Vallagarina.

“L’ultima in ordine di tempo è proprio di questi giorni – spiega il presidente Stefano Libera – Infatti, la nostra Famiglia Cooperativa, ha aderito all’iniziativa promossa dall’associazione Rasom (Associazione Culturale degli ucraini in Trentino), in coordinamento con la Protezione Civile, per la raccolta di alimenti a sostegno del popolo ucraino.

La risposta di soci e clienti è stata immediata. I carrelli di solidarietà collocati nei nostri punti vendita si sono riempiti di prodotti, risultato della solidarietà concreta dei consumatori soci e clienti. Non solo alimenti perché – aggiunge Libera – anche la farmacia della Famiglia Cooperativa ha contribuito donando farmaci e sensibilizzando i clienti a compiere questo gesto di particolare importanza”.

Avio, Borghetto, Brentino Belluno, Vo’ Sinistro, Sabbionara, Pilcante, Chizzola, Serravalle all’Adige e Santa Margherita di Ala sono le località dove, ogni giorno, il punto vendita della cooperativa di consumo rappresenta il negozio scelto per la spesa quotidiana da soci e clienti.

“Sempre nei giorni scorsi – aggiunge il direttore Stefano Longhi – la Famiglia Cooperativa Vallagarina ha aderito alla campagna di raccolta fondi per favorire le vaccinazioni in Africa e, anche in questa occasione, la risposta di soci e clienti è stata pronta”.

La Famiglia Cooperativa Vallagarina, con sede a Avio, è stata fondata nel 1902 e quest’anno raggiunge il centoventesimo di storia e di attività.

Una trentina di collaboratrici e di collaboratori forma lo staff. I soci sono oltre duemila. Il fatturato, per la parte alimentare, è di cinque milioni e mezzo di euro a cui si aggiunge 1 milione di euro della farmacia.