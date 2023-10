PATT * UFFICIO POLITICO POST ELEZIONI: MARCHIORI, « C’È TANTO LAVORO DA FARE, MA CON UNA SQUADRA MOTIVATA E COESA SAPREMO FARE LA DIFFERENZA »

17.25 - lunedì 30 ottobre 2023

La squadra del PATT unita e coesa pronta a fare la sua parte per il governo del Trentino.. Si è riunito nei giorni scorsi, per la prima volta dalle elezioni, l’Ufficio politico del PATT. Presenti il Segretario Marchiori assieme alle altre cariche di Partito e ai membri aggregati dopo l’unione con Autonomisti Popolari e Progetto Trentino (Panizza, Conci, Bergamo, Grisenti, Balsamo e Ossanna come Assessore regionale) e i nuovi eletti Mario Tonina, Maria Bosin e Walter Kaswalder.

Dopo una prima analisi dei risultati che verrà approfondita in sede di Consiglio di Partito, si è proceduto a fissare i prossimi obiettivi per le Stelle Alpine: la presenza in maggioranza, infatti, impone di lavorare per attuare fin da subito il programma di legislatura, ampiamente basato su quello autonomista, e al contempo di fare un capillare lavoro sui territori per dare risposte alle esigenze dei trentini.

Fondamentale per il movimento la rete di aderenti e simpatizzanti che va rinforzata e valorizzata anche attraverso il coinvolgimento di figure nuove e giovani che si sono già date da fare in questa campagna. La prossima settimana, inoltre, oltre ad un momento conviviale per ringraziare tutti i candidati e i collaboratori che si sono impegnati durante le elezioni, ci sarà modo di organizzare un primo confronto con il presidente Fugatti per i futuri assetti dell’Autonomia trentina. Incaricato di seguire questa fase, come è naturale che sia, il Segretario politico che ha così commentato: “Gli eletti del PATT, e uso non a caso queste parole visto che sono tutti appartenenti a questo movimento e si riconoscono nel progetto politico e nei programmi, sono pronti a rappresentare e dare voce alle Stelle Alpine nella prossima legislatura. C’è tanto lavoro da fare ma con una squadra motivata e coesa sapremo fare la differenza”.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT