COMUNE DI TRENTO * BIBLIOTECA DELL’ARGENTARIO: « DA LUNEDÌ 27 SETTEMBRE SI POTRÀ ACCEDERE MUNITI DI GREEN PASS, PER PERSONE MAGGIORI DI 12 ANNI »

Lunedì riapre la biblioteca dell’Argentario. Da lunedì 27 settembre si riaprono le porte della biblioteca dell’Argentario, che è stata chiusa per diversi mesi per lavori di ristrutturazione legati alla sicurezza dell’edificio.

La sede rinnovata si ripresenta con alcune novità: la disposizione degli arredi è stata ripensata lasciando ampi spazi fra gli scaffali per rendere la sala più luminosa; inoltre è aumentato e reso più accogliente lo spazio per i bambini e ragazzi.

Si accede in biblioteca con numeri contingentati e possesso del green pass per le persone maggiori di 12 anni. E’ possibile prendere in prestito libri, dvd e audiolibri, fermarsi a leggere i giornali e usare internet, iscriversi alla biblioteca digitale MLOL, richiedere libri in prestito interbibliotecario e avere consulenza nella ricerca di informazioni e testi da parte delle bibliotecarie.

Per quanto riguarda il pubblico dei più piccoli, riprenderanno presto le attività con le scuole e nidi del territorio.

Qui si trovano l’indirizzo e gli orari di apertura della biblioteca: https://bibcom.trento.it/Orari-e-sedi/Argentario.

Per festeggiare la riapertura della biblioteca sono stati organizzati incontri di lettura per bambini, tutti i giorni, nella settimana dal 4 all’8 ottobre, a cura dei giovani in Servizio Civile (SCUP) in biblioteca. Si proseguirà poi con incontri settimanali, tutti i lunedì.

Ecco i dettagli su come accedere agli incontri:

Ritorniamo in biblioteca in grande stile!

In occasione della riapertura la biblioteca di Argentario propone una settimana di letture ad alta voce rivolte a bambine e bambini dai 3 anni in su, proposte dalle giovani in Servizio Civile della biblioteca.

Da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre, tutti i pomeriggi alle 16.30.

E’ necessaria la prenotazione presso la biblioteca.

Agli accompagnatori maggiori di 12 anni è richiesto il greenpass.

Tutti i lunedì pieni di storie

Tutti i lunedì alle 16.30 a partire da lunedì 11 ottobre la biblioteca di Argentario propone letture ad alta voce rivolte a bambine e bambini dai 3 anni in su, proposte dalle giovani in Servizio Civile della biblioteca. E’ necessaria la prenotazione presso la biblioteca. Agli accompagnatori maggiori di 12 anni è richiesto il greenpass.

In allegato la locandina degli incontri.