CISL FP – UIL FPL EE.LL / TRENTINO * CCPL: « APRAN CONFERMA LE RISORSE PER IL 2022-2024, ABBIAMO DATO IL NULLA OSTA ALLA FIRMA TECNICA »

Apran conferma le risorse Ccpl 2022-2024. Nullaosta alla firma tecnica da parte di Cisl Fp E Uil Fpl Ee.Ll. “Un ulteriore passo verso il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Un accordo che lavoratrici e lavoratori sempre più atteso a causa della situazione inflattiva e della crisi”. Queste le parole di Giuseppe Pallanch (Cisl Fp) e Andrea Bassetti (Uil Fpl Ee.Ll). “Si avverte la necessità di risposte e l’anticipo delle risorse contrattuali è un’azione che rivendichiamo con forza”.

Le parti sociali hanno incontrato la Provincia per definire i prossimi passi. E c’è l’accordo con le Funzione pubbliche di Cisl e Uil e piazza Dante sulle tabelle economiche presentate e collegate al rinnovo del contratto 2022/24 in attesa dell’apertura delle trattive. “Questo anticipo delle risorse – proseguono Pallanch e Bassetti – rientra nel protocollo d’intesa del 18 luglio scorso. Adesso attendiamo gli stanziamenti nella legge di variazione di bilancio in discussione entro la fine di gennaio 2024.

Confermiamo così i contenuti presentati nel corso della video assemblea di inizio estate con cui lavoratrici e lavoratori hanno dato mandato per chiudere questa partita. Restano poi aperte le tante altre vertenze, che affrontiamo con responsabilità e serietà”.

Questo quanto emerso nell’incontro in Apran. “Siamo certi che se non avessimo firmato il Protocollo d’intesa a oggi non si potrebbe parlare di risorse, richiamate nell’ultima Delibera Provinciale n.241 del 20 ottobre scorso, abbiamo dato il nulla osta alla firma tecnica del prossimo consolidamento degli stanziamenti. L’attività incessante continuerà nella coerenza ai tavoli di trattativa, per avere certezza dei passaggi tecnici tra le parti con immediata informativa a tutte le lavoratrici e lavoratori”, concludono Pallanch e Bassetti.

Segretari Generali Provinciali

Beppe Pallanch- CISL FP

Andrea Bassetti – UIL FPL EE.LL.