COMUNE DI TRENTO * BUONI TAXI: « 300 QUELLI ANCORA DISPONIBILI PER DONNE, OVER 75 E DISABILI »

10.27 - venerdì 5 aprile 2024

Buoni taxi: 300 quelli ancora disponibili per donne, over 75 e disabili. Settecento utenti ne hanno già fatto richiesta, la distribuzione sarà replicata con le stesse modalità a partire da lunedì 8 aprile. Domanda online con spid

La distribuzione dei buoni taxi per il 2024, terminata giovedì 28 marzo, ha interessato circa 700 utenti. Vista la disponibilità di 1000 buoni totali, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con un’ulteriore distribuzione a partire dalle ore 9 di lunedì 8 aprile fino a lunedì 15 aprile o fino ad esaurimento dei buoni a disposizione. In questa seconda tranche non sono previste limitazioni, quindi anche chi ha già ricevuto il buono nel 2023 e non lo ha mai utilizzato potrà farne richiesta. La richiesta per i buoni sarà replicata con le stesse modalità.

Si ricorda inoltre che la convenzione tra il Comune e la Cooperativa Radio taxi Trento prevede che il buono possa essere usato singolarmente o a scalare, nelle tratte con partenza o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre 50 chilometri dal territorio comunale.

Si sottolinea l’importanza di richiedere il buono solo se plausibilmente si intende usufruirne entro il 31 dicembre 2024 – termine di utilizzo – per non penalizzare chi ne ha reale necessità. I buoni potranno essere richiesti con spid sul sito del Comune, accedendo alla pagina dedicata (link). Per chi fosse sprovvisto di identità digitale o riscontrasse problemi informatici, è disponibile lo sportello del servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita ai numeri 0461.884845 e 0461.884371 previo appuntamento telefonico.