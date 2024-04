ITAS * PREMIO “LIBRO DI MONTAGNA“: « SCELTI I FINALISTI DELLA 50MA EDIZIONE, CORRADO AUGIAS E VERONICA PIVETTI OSPITI D’ECCEZIONE »

10.21 - venerdì 5 aprile 2024

Scelti i finalisti della 50a edizione del Premio ITAS del Libro di Montagna. A premiarli due ospiti d’eccezione: Corrado Augias e Veronica Pivetti. Il vincitore assoluto sarà decretato il 28 aprile durante una serata speciale, ad ingresso gratuito, al Teatro Sociale di Trento.

La giuria del Premio ITAS del Libro di Montagna ha scelto i 5 libri finalisti (e vincitori di categoria) dell’edizione 2024.

Il vincitore assoluto sarà proclamato durante la serata celebrativa per i festeggiamenti della 50a edizione del Premio, in programma domenica 28 aprile ad ore 20:30 presso il Teatro Sociale di Trento, nell’ambito delle iniziative del Trento Film Festival.

Una serata davvero speciale, con ingresso gratuito su prenotazione, che vedrà protagonisti Corrado Augias e Veronica Pivetti che accompagneranno il pubblico del Teatro alla scoperta dei libri vincitori e celebreranno sul palco il valore delle Terre Alte.

Raggiungere le 50 edizioni, per un premio letterario, è un vero record e ITAS intende celebrarlo al meglio offrendo al pubblico un’esperienza unica, con ospiti d’eccezione, che sapranno intrattenere ma anche far riflettere sui grandi temi e le sfide sociali, culturali e ambientali e che ci aspettano nei prossimi anni.

I finalisti dell’edizione 2024 e vincitori delle rispettive categorie, sono:

Adam the climber di Pietro Dal Pra e Adam Ondra, Versante Sud, per la sezione “Alpinismo e sport di montagna”.

Adam Ondra, il più grande arrampicatore di tutti i tempi, è qui raccontato attraverso i suoi balzi oltre l’immaginabile. Un racconto a quattro mani nato da un’amicizia profonda, dalla passione per il verticale ma anche dalla sensibilità verso se stessi, la roccia e le persone. Salite memorabili e tappe fondamentali della carriera sportiva ci svelano la cultura, le inclinazioni e il modo di vivere l’arrampicata di questo fantastico climber.

Và Sentiero di Yuri Basilicò e Sara Furlanetto, Rizzoli, per la sezione “Guide e mappe”.

Quante vite si vivono, in cammino? Salite e discese, incontri e scontri, gioie e pensieri: camminare attraverso l’Italia per creare un racconto corale, riscoprendo il senso più vero del viaggio. Un sogno condiviso lungo i 7887 chilometri sul Sentiero Italia, alla scoperta di un patrimonio poco noto fatto di storie, cibi, lingue, paesaggi, genti. Con questo libro i fondatori del progetto Va’ Sentiero propongono 25 itinerari da percorrere attraverso tutte le regioni italiane.

Alla scoperta dell’invisibile. L’incredibile storia di Alexander von Humboldt, di Volker Mehnert e Claudia Lieb, Donzelli, per la sezione “Libri per ragazzi”.

Il giovane esploratore e scienziato tedesco Alexander von Humboldt ha solcato gli oceani, esplorato la foresta pluviale, navigato su fiumi sconosciuti, scalato vulcani, per studiare ogni piccola cosa utile a capire la “rete della vita”. Seguendo le avventure di questo pioniere dell’ambientalismo, scopriamo meglio segreti e cambiamenti del nostro pianeta, ma anche che in natura tutto è connesso e ogni nostra azione può avere effetti sulla Terra e sul clima.

La montagna di Carlo Mollino di Antonio De Rossi e Roberto Dini, Hoepli, per la sezione “Ricerca e ambiente”.

Lo studio inedito dei progetti montani di Carlo Molino in relazione al milieu sociale e culturale dell’epoca, alle influenze architettoniche italiane e internazionali, consente non solo di rinnovare l’immagine consueta e stereotipata dell’architetto-artista, ma soprattutto di comprendere l’opera di un illustre interprete di quella cultura progettuale che nel corso del Novecento ha dato un volto nuovo alle valli alpine.

Anni d’oro di Arno Camenisch, Keller Editore, per la sezione “Vita e storie di montagna”.

Da 51 anni, Margrit e Rosa-Maria gestiscono un chiosco e una pompa del carburante che sono il punto di riferimento per l’intero paese e per chi percorre le strade di quelle montagne. Arno Camenisch racconta con grande ironia e una certa nostalgia un mondo bello e luminoso che rischia quasi di scomparire. «Anni d’oro» è una storia dal valore universale che rende un piccolo angolo di montagna specchio dei nostri tempi.

Vincitore della “Menzione speciale Trentino”:

Mercanti di luce. Ottici e fotografi tesini tra Ottocento e Novecento di Elda Fietta, Publistampa Edizioni.

Come da tradizione si rinnovano anche i consueti appuntamenti di presentazione delle opere vincitrici con gli autori all’interno del programma del Trento Film Festival, occasioni preziose di dialogo con il pubblico del Premio ITAS.

Presentazione del libro Mercanti di luce

sabato 27 aprile alle ore 17:30, presso il salotto letterario in Piazza Duomo

Presentazione del libro Anni d’oro

lunedì 29 aprile alle ore 16, presso il salotto letterario in Piazza Duomo

Presentazione del libro Adam the climber

giovedì 2 maggio alle ore 17.30, presso il salotto letterario in Piazza Duomo

Presentazione del libro Alla scoperta dell’invisibile

sabato 4 maggio alle ore 11, presso T4Future in Piazza Fiera