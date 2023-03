DOLOMITI PAGANELLA BIKE AREA * PROGRAMMA 2023: « PER IL WEEKEND PASQUALE APRE UFFICIALMENTE LA “MOLVENO ZONE“ (8-10/4)»

15.37 - martedì 7 marzo 2023

Sabato 8 aprile apriranno al pubblico i trail della Dolomiti Paganella Bike Area, fiore all’occhiello dell’offerta bici in Italia, per dare il via a una nuova e spettacolare stagione di riding. I lavori dello staff della bike destination trentina a forte vocazione internazionale proseguono a ritmo serrato, per proporre la consueta qualità della rete sentieristica, dei servizi e dell’offerta turistica a misura di biker. Quella che sta per partire sarà una stagione piena di divertimento, adrenalina e novità, a partire dal ricco programma di eventi. Il sipario si alza sabato 8 aprile.

La Bike Area apre ufficialmente la Molveno Zone per il lungo weekend Pasquale, da sabato 8 a lunedì 10 aprile. Rimarrà aperta ogni fine settimana fino a domenica 14 maggio. Seguirà poi la Fai Zone, aperta sempre nei weekend da sabato 29 aprile a domenica 14 maggio. Il sabato successivo vedrà l’apertura anche della Andalo Zone, e da quel giorno – sabato 20 maggio – tutta la Bike Area sarà accessibile ogni giorno.

Dolomiti Paganella Bike Opening – Torna il Bike & Music Festival

Torna il Bike & Music Festival che inaugurerà ufficialmente la nuova stagione di riding. Dopo la prima edizione del 2022, Dolomiti Paganella Bike Opening conferma la sua ricetta di successo: trail da urlo immersi in paesaggi meravigliosi, “good vibes”, e tanta musica dal vivo.

Dal 27 al 29 maggio 2023, in alcuni dei rifugi della Bike Area saranno presenti molti brand del mondo MTB che faranno provare i loro prodotti e partecipare ad attività esclusive, il tutto accompagnato da DJ che suoneranno tutto il giorno rendendo ancora più piacevole la permanenza. Al campo base di Andalo invece saranno disponibili moltissime bici da testare oltre ai concerti après bike dove divertirsi dopo una giornata passata sui pedali!

La partecipazione è gratuita, è sufficiente acquistare un bike pass per uno dei tre giorni per prenderne parte.

Family Bike Derby – Divertimento condiviso tra grandi e piccini

Per il terzo anno di fila arriva l’evento pensato per far divertire insieme adulti e bambini lungo i trail della Dolomiti Paganella Bike Area!

Dalle sessioni sulla pump track, ai corsi di tecnica di guida per tutte le età, passando per i tour guidati, lo staff della mitica Bike Destination trentina ha pensato proprio a tutto! Non mancheranno infatti le degustazioni di squisiti pranzi trentini nei rifugi, i pizza party e le grigliate serali. Family Bike Derby offrirà anche la possibilità di testare materiale di diverse aziende del mondo bike. Info: www.dierasenmaeher.de/family-bike-derby/

Mons Royale Bike Women Camp – 4 giorni a misura di ragazze

Dolomiti Paganella Bike non trascura le esigenze delle biker, con quattro giorni dedicati al divertimento “rosa” in mountain bike, dal 15 al 18 giugno. Il cuore di Mons Royale Bike Women Camp sarà il villaggio expo allestito sulla spiaggia del Lago di Molveno, dove trovare le novità 2023 e provare bici e tutto quello che ruota attorno alla MTB. Le appassionate saranno guidate da famose biker sui migliori trail della Dolomiti Paganella Bike Area, tra cui Karen Eller, pluri-vincitrice della mitica stage race Bike Transalp, e grande conoscitrice della Bike Destination trentina. Il programma è ricco e articolato, dallo yoga allo stand-up paddling, passando per black-roll e workshop sulla cura dell’amata mountain bike. Senza dimenticare gli aperitivi in pieno relax in riva al lago.

Partyride Tour con Torquato Testa

Debutta al Dolomiti Paganella Bike l’iniziativa italiana che unisce la filosofia Partyride della crew CP Gang e la volontà di Torquato Testa, affermato freestyler MTB a livello mondiale, di riunirsi con i propri fan sparsi in tutta Italia.

Partyride Tour è un raduno inclusivo, senza costi d’iscrizione (bike pass escluso), e non competitivo, aperto agli appassionati di ogni età e livello, per vivere una giornata indimenticabile insieme al proprio rider preferito in una destinazione al top per trail, ambiente e servizi.

L’evento con Torquato Testa è in programma sabato 8 luglio. State sintonizzati su DP Bike per il programma completo.Mountain Bike Connection Summer

Dal 18 al 22 settembre torna ad Andalo l’evento B2B dedicato interamente ai media e content creator di tutto il mondo, Mountain Bike Connection Summer. Gli esperti di comunicazione potranno incontrare i migliori brand del settore per scoprire e mettere alla prova i loro nuovi prodotti in uno straordinario ambiente alpino, con sentieri accessibili dagli impianti di risalita, perfetti per ogni interpretazione del mountain biking. Info:

MTB Talks 2023 – Torna il convegno internazionale sulla MTB

Torna, finalmente in presenza, il tradizionale appuntamento di confronto e condivisione sul mondo della mountain bike.

Il convegno internazionale, organizzato da Dolomiti Paganella Bike in collaborazione con Bike Connection Agency e Andalo Vacanze, arriva alla terza edizione, riproponendo la sua formula: uno scambio di idee e prospettive su come la MTB possa diventare il catalizzatore per lo sviluppo di nuove e più sostenibili forme di turismo, in risposta a problemi come la stagionalità, il cambiamento climatico, la mancanza di infrastrutture e il sovra sfruttamento di aree specifiche.

In attesa degli aggiornamenti, riguardate e riascoltate i podcast dell’edizione 2022 incentrati sul rapporto tra aziende e destinazioni, e la storia di Dolomiti Paganella Bike (episodio #1, #2, #3, #4).