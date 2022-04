SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MANCATO RIENTRO: « IN CORSO DA IERI SERA LE RICERCHE NEL BLEGGIO SUPERIORE DI UN 56ENNE, NON TORNATO A CASA »

10.44 - sabato 02 aprile 2022

Mancato rientro: ricerche in corso nel Bleggio Superiore, tra Rango, cima Sèra e passo Durone.

Ricerche in corso da ieri sera per un uomo del 1966 che non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito nella tarda mattinata per una corsa in montagna. L’uomo è partito dall’abitato di Rango (Bleggio Superiore, Tn) con l’intenzione di andare verso cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 nella serata di ieri.

Le ricerche sono proseguite nella notte, senza dare alcun esito, con il coinvolgimento degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazioni Giudicarie esteriori, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese e gruppo Tecnici di ricerca – dei Vigili del Fuoco con droni e termocamera, del cane molecolare della Scuola Provinciale cani da ricerca e catastrofe, i Carabinieri. Il maltempo non ha permesso il decollo dell’elisoccorso per effettuare un sorvolo dall’alto. Nella notte sono state scandagliati i sentieri che l’uomo aveva detto di voler percorrere e le strade e strade forestali limitrofe.

Le squadre sono rientrate alle 2.30, mentre il drone dei Vigili del Fuoco ha volato fino alle 4 e la base operativa con i Tecnici di Ricerca ha continuato a tracciare le aree per preparare il lavoro delle squadre, ripartite alle 6.30 di questa mattina.

In mattinata si sono uniti alle ricerche anche gli operatori delle Stazioni di Val Rendena Busa di Tione e Pinzolo, le unità cinofile del Soccorso Alpino Trentino e gli operatori della Guardia di Finanza. Si stanno ripercorrendo, con la luce, i sentieri che si sviluppano attorno a Rango, cima Sèra, malga Stabio e passo Durone. Il maltempo non permette ancora l’intervento dell’elicottero.