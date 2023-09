PATT * TRENTINO – GIORNATA AUTONOMIA: MARCHIORI, « OGGI L’OK DI FUGATTI AL CENTRO STUDI , FINALMENTE IN PORTO LE NOSTRE PROPOSTE »

20.08 - martedì 5 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PÈ con grande soddisfazione che durante la cerimonia ufficiale in occasione della giornata dell’Autonomia, il Presidente Fugatti e il direttore del Museo Storico Ferrandi, nel loro intervento, hanno delineato con grande determinazione e convinzione le caratteristiche e le basi scientifiche su cui verrà costituito il Centro Studi sull’Autonomia proposto, già da anni, con grande convinzione dal PATT e inserito anche nei punti programmatici alla base dell’alleanza in vista della prossima legislatura.

Si tratta di un centro che vedrà la collaborazione di tutte le istituzioni scientifiche che si occupano di Autonomie speciali e che avrà lo scopo di studiare gli strumenti legislativi e le formule giuridiche per potenziare e innovare la nostra potestà di autogoverno, valorizzandola, come modello, anche in chiave europea, come modello di buon governo e sviluppo. “Oggi – commenta il segretario PATT Marchiori – è stato finalmente riconosciuto in tutta la sua importanza il valore centrale dell’Autonomia come da sempre gli autonomisti sostengono.

Un primo risultato, nonostante le critiche, che risponde anche alla necessità di fornire dati e risposte efficaci a chi attacca la nostra Autonomia definendola un ingiustificato privilegio. Un primo, importante, segno dell’efficacia dell’accordo sottoscritto dal PATT con il Presidente Fugatti e che dimostra quanto, la coalizione che il PATT ha contributo a costruire, sia fortemente e concretamente autonomista”.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT