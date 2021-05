PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIRO D’ITALIA 2021: « IL PRESIDENTE FUGATTI ALLA PREMIAZIONE DELLA TAPPA CANAZEI-SEGA DI ALA, GRANDE FESTA PER IL TRENTINO »

Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni alla premiazione della tappa Canazei-Sega di Ala. “Giro d’Italia, una grande festa per il Trentino”.

Tantissime persone sull’altopiano dei Lessini trentini per l’arrivo della Corsa rosa e una lunga fila di tifosi di tutte le età, in famiglia e in compagnia, che sono saliti in bici e a piedi e hanno riempito ogni angolo di strada. Una giornata di festa per il ciclismo e per il Trentino. Grazie alla tappa numero 17 del Giro d’Italia da Canazei a Sega di Ala, vinta da Daniel Martin e con l’ultima, durissima salita che ha messo in difficoltà la maglia rosa Egan Bernal e ha forse riaperto i giochi finali. Quasi 200 chilometri, interamente nel territorio provinciale, con un crescendo nel finale nei tornanti verso Sega di Ala: quegli 11 chilometri con pendenza del 9,8% entrati – ormai lo si può dire – nelle cronache e nell’immaginario del Giro.

“Ho visto tanto entusiasmo, tanta gente, tanti trentini e non trentini su queste salite” ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente all’evento e alla premiazione assieme all’assessore Roberto Failoni. “Per tutto il Trentino e per le numerose località attraversate in questi giorni dal Giro – ha aggiunto il presidente – si tratta di un momento molto importante, di grande promozione del territorio. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato e hanno permesso il successo di questo evento. Il Trentino, oggi possiamo ribadirlo, è terra di ciclismo, uno sport popolare che regala emozioni e unisce le generazioni”.

Alla cerimonia di premiazione, che ha visto salire sul palco tra gli altri Daniel Martin, vincitore della tappa, e la maglia rosa Egan Bernal, hanno partecipato oltre a Fugatti e Failoni il sindaco di Ala Claudio Soini e il presidente di Rcs Urbano Cairo.

Soddisfazione per il successo dell’evento è stata espressa anche dall’assessore provinciale con delega a sport e turismo. “Parlano dal soli il bel tempo di oggi – così Failoni -, il risultato e il numero di persone presenti, sulla linea del traguardo come su questa salita. Poi sicuramente c’è lo spettacolo in televisione. Nel complesso è stata una bellissima vetrina per la ripartenza del Trentino”.