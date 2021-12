PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONTRATTO PUBBLICO – ACCORDO SINDACATI: « LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE FUGATTI, DEL VICE TONINA E DELL’ASSESSORE SPINELLI »

20:18 - 15/12/2021

Presidente Maurizio Fugatti

Un accordo di responsabilità da parte di tutti. Ringrazio i componenti della Giunta, a partire dal vicepresidente Tonina e dall’assessore Spinelli, ma anche la struttura tecnica con il dottor Nicoletti e il dottor Comper e quindi i sindacati per la disponibilità a trovare una posizione comune. Un passo avanti per il sistema Trentino.

Vice presidente Mario Tonina

Traguardo ritenuto importante dal vicepresidente della Provincia, Mario Tonina che ricorda come già lunedì mattina, prima dell’avvio del Consiglio provinciale, assieme al collega Spinelli aveva incontrato le sigle sindacali nel tentativo di trovare una mediazione. “All’inizio – spiega – ritenevamo fosse sufficientemente chiarito l’impegno dell’esecutivo su questo fronte perché era stato esplicitato dal presidente Fugatti nella sua relazione. Il confronto, avvenuto in un clima comunque disteso, ha permesso di fare assieme questo ulteriore passo che credo sia frutto del lavoro di questi giorni, all’insegna dell’interesse reciproco.

Assessore Achille Spinelli

Riteniamo di aver raggiunto un obiettivo importante, destinando risorse altrettanto importanti per giungere alla conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego che ha registrato in queste ultime battute un ulteriore sforzo da parte della Giunta per avvicinarsi alle richieste di parte sindacale. Va anche rimarcato il fatto che l’intesa dà il via libera anche ad una serie di azioni incentrate sulla nuova strategia dello Smart working all’interno della Provincia autonoma di Trento.