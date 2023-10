18.06 - giovedì 19 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Patt chiuderà la campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali di domenica con l’ormai tradizionale brindisi presso la FORST di Trento.

L’appuntamento con candidati e simpatizzanti è per domani pomeriggio, venerdì, dalle 17 alle 19 al ristorante birreria di via Oss-Mazzurana.