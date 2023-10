LEGA * AMMINISTRATIVE PAT: « IL 20/10 SALVINI CHIUDERÀ LA CAMPAGNA ELETTORALE IN TRENTINO, A MORI (10.00) / TORBOLE (11.30) / VEZZANO (14.00) PERGINE VALSUGANA (15.30) »

17.43 - giovedì 19 ottobre 2023

Lega: Salvini chiude la campagna elettorale in Trentino. Il ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini passerà in Trentino l’ultimo giorno di campagna elettorale. Domani, venerdì 20 ottobre, incontrerà i cittadini in quattro tappe sul territorio. Si parte da Mori dove alle ore 10 incontrerà i cittadini al ristorante Zurigo di Via Garda 63. Alle 11.30 al ristorante Aqua – Via Lungolago Conca d’Oro 11 a Torbole. Alle 14 al Bar Bersaglio di Via Nazionale n. 5 a Vezzano e infine alle 15.30 a Pergine Valsugana al Bar Ristorante “La Rotonda”, viale Venezia 37.

*

Lega Salvini Premier