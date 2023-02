PAB * CULTURA 2023: « INVESTIMENTI MUSEALI ALTO ADIGE, APPROVATE 46 RICHIESTE PER 1.7 MILIONI DI EURO »

10.59 - lunedì 20 febbraio 2023

Musei dell’Alto Adige: investimenti per 1,7 milioni di euro. La cifra destinata a 46 musei altoatesini per l’anno 2023 è stata approvata dalla Consulta museale della Provincia, guidata dal presidente Arno Kompatscher. Rafforzare la rete dei musei altoatesini.

Nel corso della prima seduta del 2023, la Consulta museale della Provincia, presieduta dal presidente della Provincia e assessore competente, Arno Kompatscher, ha esaminato le richieste di contributo dell’attività ordinaria di musei a gestione privata e pubblica dell’Alto Adige, oltre che due domande relative ad investimenti museali.

In totale sono state approvate 46 richieste per un totale di 1.7 milioni di euro nel 2023. La Provincia finanzierà, tra gli altri, la Comunità ebraica di Merano per la ristrutturazione del Museo Ebraico cittadino. Il progetto comprende lavori di risanamento, la realizzazione di un accesso privo di barriere architettoniche e il riallestimento dello spazio espositivo. Anche l’Associazione Musei Alto Adige ha ricevuto un sostegno economico. “Il contributo al lavoro culturale di musei e collezioni della nostra provincia è un compito dell’ente pubblico di primaria importanza: le strutture museali promuovono una vivace discussione sociale, rendono possibile l’incontro tra passato e futuro, ampliano i nostri orizzonti, fanno conoscere l’arte e la natura rivolgendosi all’intera popolazione e, per farlo, devono anche poter lavorare con una certa sicurezza finanziaria,” ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher.

Rafforzare la rete dei musei altoatesini. Nel corso della seduta tenutasi venerdì 17 febbraio, la prima in presenza da tre anni a questa parte, il presidente Arno Kompatscher ha salutato anche due nuovi membri della Consulta: si tratta di Mathias Stuflesser, direttore della Ripartizione Cultura ladina, in rappresentanza dell’assessore provinciale, Daniel Alfreider, ed Esther Erlacher, dell’Azienda Musei provinciali. La direttrice del competente Ufficio Musei e ricerca museale Monika Conrater ha svolto una breve retrospettiva su quanto fatto nell’anno precedente, tra cui le iniziative di formazione organizzate dall’ufficio e la campagna di comunicazione per la Museumcard, biglietto annuale per oltre 80 musei e collezioni, rivolto in particolare a chi vive in provincia: “Il panorama dei musei, collezioni e luoghi espositivi dell’Alto Adige è molteplice e come ufficio intendiamo rafforzarne la rete: da un lato attraverso le iniziative comuni rivolte al pubblico, ad esempio la Giornata internazionale dei musei in maggio; dall’altro, impegnandoci a sostenere l’attività delle singole sedi museali,” ha sottolineato Conrater. Nel 2023 l’Ufficio Musei e ricerca museale continuerà a offrire sostegno diversificato ai musei altoatesini, in particolare promuovendo il lavoro con le collezioni e lo sviluppo della qualità.

La Consulta museale della Provincia. La Consulta museale fornisce alla Giunta provinciale pareri nelle questioni di politica museale e si riunisce sotto la presidenza del competente assessore ai musei nonché presidente della Provincia Arno Kompatscher. Gli altri membri della Consulta sono i direttori di ripartizione Volker Klotz, Antonio Lampis e Mathias Stuflesser, in qualità di rappresentanti degli assessori alla cultura, l’ex sindaco di Merano Paul Rösch, Anna Vittorio (Comune di Bolzano), Sigrid Prader (Museo delle donne di Merano), Maria Mayr (Museo delle macchine da scrivere di Parcines) ed Esther Erlacher del Museo provinciale Forte di Fortezza.