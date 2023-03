ON. AMBROSI (FDI) * DISABILITÀ: « CON IL GOVERNO MELONI FAREMO GRANDI PASSI IN AVANTI, CI ATTENDE UNA GRANDE SFIDA »

20.45 - mercoledì 22 marzo 2023

“Per tanti anni si è pensato che per occuparsi di disabilità occorresse una sorta di malinteso senso di carità e questo gravissimo errore di visione si è poi inevitabilmente rivelato fonte di tanti successivi errori. Credo sia venuto il tempo che i genitori ai figli, gli insegnanti ai giovani e le istituzioni ai cittadini insegnino che nella diversità c’è bellezza e forza. I veri limiti esistono in chi guarda la ‘specialità’ con pregiudizio. La giornata internazionale per le persone con la sindrome di down ci ha ricordato che il superamento delle barriere – fisiche, cognitive, sensoriali o culturali – è ancora molto lontano.

Nei prossimi anni ci sarà ancora moltissimo da fare. Ci attende una grande sfida. Sono certa che la sensibilità del governo Meloni sul tema sarà fronte di quei grandi avanzamenti di cui non solo le persone con disabilità ma l’intera sociale a gran voce richiede”. Lo dichiara nell’Aula della Camera Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia, durante il Question Time.

*

On. Alessia Ambrosi

FdI