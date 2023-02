PATT * AMMINISTRATIVE OTTOBRE – CANDIDÀTI PRESIDENTI: MARCHIORI, « ABBIAMO INCONTRATO ACHAMMER E FUGATTI, NEI PROSSIMI GIORNI UN ULTERIORE CONFRONTO »

12.01 - giovedì 9 febbraio 2023

Giornata di incontri e confronti quella di ieri per il PATT. Il pomeriggio ha visto gli esponenti della segreteria salire a Bolzano per un faccia a faccia con l’Obmann SVP, Philipp Achammer. L’importante vertice ha visto rinsaldare ulteriormente il legame fra le due forze politiche che si trovano da un lato ad osservare l’evolversi della situazione nazionale, in particolare con la riforma dell’autonomia differenziata e, dall’altro a doversi coordinare in vista delle provinciali dell’autunno prossimo.

In serata, invece, si è tenuto l’incontro fra il PATT, rappresentato dal Segretario Simone Marchiori e dalla Vicesegretaria Roberta Bergamo, e il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Gli autonomisti, infatti, hanno approvato nei giorni scorsi le priorità programmatiche da sottoporre all’attenzione di quei candidati presidente che vorranno mettere al centro della loro agenda tutti gli strumenti che l’Autonomia dà per rispondere ai bisogni dei trentini e far crescere le nostre comunità.

L’incontro cordiale ha visto gli autonomisti illustrare le loro proposte ricevendo da Fugatti la disponibilità a valutarle per poi arrivare nei prossimi giorni ad un ulteriore confronto sulle stesse.

La corsa alle elezioni provinciali entra nel vivo anche se, a distanza di sette mesi restano ancora grandi incertezze sullo scenario politico trentino: il tempo stringe ed è necessario lavorare per rispondere ai bisogni dei trentini e garantire la tenuta del nostro sistema autonomistico.