PAT * VAL GELADA: « VALANGA TRAVOLGE TRE SCIALPINISTI, IN SALVO GRAZIE A 30 OPERATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE »

17.03 - domenica 11 febbraio 2024

Val Gelada, valanga travolge 3 scialpinisti: in salvo grazie a 30 operatori della Protezione civile.L’invito a consultare il bollettino Euregio: rischio 3 marcato. Sistema di Protezione civile in azione, a partire dal primo pomeriggio di oggi, per una valanga che si è staccata nella zona compresa tra malga Mondifrà e la bocchetta dei 3 Sassi, a 2.200 metri di quota in Val Gelada. Sono tre gli scialpinisti (di nazionalità straniera) coinvolti nell’evento: sono stati tutti tratti in salvo.

L’emergenza è scattata dopo le 13, in seguito alla chiamata di allarme alla Centrale unica di emergenza 112: immediatamente si sono levati in volo due elicotteri del soccorso del Trentino, oltre al velivolo del Nucleo dei vigili del fuoco permanenti come supporto; coinvolti il Soccorso alpino del Trentino con le squadre cinofile, i Vigili del fuoco volontari, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e l’Arma dei Carabinieri. Nelle operazioni – rese complesse anche dalla scarsa visibilità e concluse alle 16.30 – sono stati coinvolti oltre 30 soccorritori.

La raccomandazione è di consultare il bollettino valanghe Euregio – emesso dalla Protezione civile, Servizio prevenzione rischi e Cue – prima di programmare le uscite in quota (link https://valanghe.report/bulletin/latest ).

Su una scala del rischio compresa tra 1 e 5, il bollettino segnala nella zona occidentale del Trentino un grado di pericolo 3 (marcato): neve fresca e vento hanno infatti favorito la formazione di accumuli di neve ventata instabili. Questi accumuli possono subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi al di sopra dei 2.000 metri circa, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche.