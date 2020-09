ANDREA MERLER * ELEZIONI 2020: « CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE, DIRETTA VIDEO ORE 17.00 DAI GIARDINI DI VIA SAN MARCO A TRENTO 18/9 » (LIVE STREAMING HD OPINIONE – LINK RIVEDI »

Conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale del candidato Sindaco a Trento per il centrodestra popolare e autonomista, venerdì 18 settembre, ore 17:00, presso il giardino del Ristorante Terramia in Via San Marco 64 a Trento (Giardino pubblico S.Marco).

Invitàti i segretari di partito a sostegno del candidato Sindaco ed i capolista.