PAT * SPECIALIZZANDI: « ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DI CATANIA, PER L’ASSUNZIONE DI MEDICI – ODONTOIATRI – BIOLOGI – FARMACISTI »

17.41 - venerdì 29 settembre 2023

Specializzandi: Accordo con l’Università degli Studi di Catania. Per l’assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi.

Approvato dalla Giunta provinciale lo schema di Accordo fra la Provincia e l’Università degli Studi di Catania per l’assunzione, a tempo determinato, di specializzandi medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi, collocati nelle graduatorie degli idonei.

La Giunta provinciale ha già approvato 11 Accordi con le Università degli Studi di Verona, di Padova, di Sassari, di Ferrara, di Pavia, di Pisa, di Parma, di Trieste, con l’Università Politecnica delle Marche, l’Humanitas University di Milano e l’Università Vita Salute San Raffaele; grazie ad essi l’Azienda sanitaria ha assunto e, in alcuni casi, ha o avviato le procedure di assunzione, di circa 80 professionisti prevalentemente medici, che erano iscritti nelle relative graduatorie dei concorsi banditi per la dirigenza.

In base all’Accordo, ogni specializzando dovrà dedicare 30-32 ore settimanali all’attività lavorativa, ovvero all’attività pratica, presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, mentre la rimanente attività formativa teorica sarà svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola: per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, manterrà l’iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione universitaria sarà a tempo parziale. Nel dettaglio, essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico del corso, nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.