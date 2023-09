“MARGINI OPPOSTI” * ROVERETO (TN): « FESTIVAL INTERSEZIONALE, 15 EVENTI E DECINE DI OSPITI DA TUTTA ITALIA SI ALTERNERANNO IN DIVERSI SPAZI DELLA CITTÀ »

13.51 - giovedì 28 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Questo sabato prende il via “Margini Opposti”, un festival intersezionale nato dalla collaborazione del collettivo SCOBI con l’associazione Brave New Alps e sostenuto dal Piano Giovani di Rovereto. Più di 15 eventi con decine di ospiti da tutta Italia si alterneranno in diversi spazi della città durante tutti i weekend delle prossime settimane per toccare cinque temi importanti e molto sentiti, soprattutto tra i più giovani: l’educazione di genere, l’ambiente, la salute mentale, l’antispecismo e la questione decoloniale.

Ispirati dalle opere di bell hooks, attivista e scrittrice femminista stanunitense, recentemente scomparsa, le giovani di SCOBI vogliono. Dalla professoressa di geografia alla Sorbonne Rachele Borghi, alla scienziata politica e attivista Martina Micciché, passando per Alessandro Giammei, professore di italianistica a Yale, Francesco De Giorgio, etologo antispecista, Francesca Bubba e Federica di Martino scrittrici e attiviste, le psicologhe Giulia Rocchi e Ronke Oluwadare e tante altre. Più di 20 ospiti accompagneranno questo festival pieno di domande, scrivono le attiviste. Non solo eventi frontali, ma anche laboratori – come quello sull’educazione al consenso tenuto dalla sessuologa Francesca De Pretis – e performance teatrali e artistiche, come quelle di Egon Botteghi, Daphne Bohémien e Marika Waldorf.

Il primo appuntamento – già sold out – sarà sabato e domenica al Masetto per una formazione di due giorni con Borghi. Cui seguirà, nel tardo pomeriggio della domenica, una lettura performativa pubblica della stessa professoressa, alla Foresta, nell’ala nord della stazione dei treni di Rovereto. Il programma completo è disponibile sui canali social del festival e sul sito marginiopposti.it.