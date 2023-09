COPPOLA (EUROPA VERDE) * CARO AFFITTI: « STUDENTI UNIVERSITARI E DIRITTO ALLA CASA, LA MIA SOLIDARIETÀ »

13.42 - giovedì 28 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Ancora una volta, insieme a Europa Verde del Trentino, esprimo solidarietà ai giovani universitari che proseguono la loro protesta a fronte delle difficoltà che incontrano quotidianamente nel loro percorso di studi, in primis per quanto riguarda la negazione del diritto alla casa.

Il peso degli affitti, ingiusto ed eccessivo rispetto all’ offerta di camere pagate a peso d’ oro, crea insopportabili disuguaglianze, costringendo spesso gli studenti e le studentesse ad un pendolarismo molto faticoso che incide inevitabilmente sulla qualità dello studio e più in generale della vita.

Nel corso della presente legislatura ho sollevato più volte il tema, sottoponendo alla Giunta questa grave problematica, ma senza risultati. Le numerose case tenute sfitte senza che i proprietari vengano in nessun modo penalizzati, gli affitti brevi turistici privi di regolamentazione e un’ etica discutibile da parte di molti proprietari, per cui l’ unico tema è quello del business, sono sotto gli occhi di tutti.

Gli studenti chiedono alla Provincia di essere tutelati, acquistando gli alloggi sfitti e successivamente affittandoli a prezzi calmierati. Se da un lato lo studentato di Piedicastello non sarà pronto prima del 2026, pare sia in dirittura d’arrivo uno studentato all’ex Hotel Ancora realizzato dal Comune di Trento e che sarà ristrutturato da parte di una società privata, l’ex Pellizzari, ricavandone un centinaio di posti letto.

Ma non basta e la Provincia deve prendersi le responsabilità che le competono finanziando l’Università di Trento, il cui Bilancio chiuderà in perdita grazie al mancato adeguamento della quota base di finanziamento invariata da anni. In questo modo si perderanno importanti risorse mettendo in discussione diritto allo studio, gli studentati, le borse di studio per l’estero, la ricerca e altri servizi. L’università crea valore e sviluppo, crescita culturale e sociale. Investiamo sul suo futuro e sul futuro dei giovani che la frequentano!

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde