COPPOLA (EUROPA VERDE) * GENDER: «”NO” DI FUGATTI AL PATROCINIO AL GAY PRIDE, ALTRA OCCASIONE PERSA »

16.26 - domenica 5 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL NO DI FUGATTI AL PATROCINIO AL GAY PRIDE: UN’ALTRA OCCASIONE PERSA

Nessuna sorpresa per il preannunciato NO del presidente Fugatti al Patrocinio al Gay Pride che tornerà a Trento il 3 giugno prossimo. Tutto previsto. La giunta leghista si dimostra ancora una volta incapace di valorizzare le differenze e di accogliere e promuovere il cambiamento. Di accettare un mondo dove chiunque debba ritenersi libero, nei limiti del rispetto degli altri, di esprimere e vivere la propria individualità. Non si vuole prendere atto di una realtà che esiste e va riconosciuta. Si può e di deve essere liberi di essere quello che si è. Nessuno deve mai sentirsi discriminato, a cominciare nelle scuole, deriso, violato e escluso. C’è ancora molto da fare, peccato che chi dovrebbe per primo garantire condivisione, inclusione, rispetto, dignità indipendentemente dal genere o identità sessuale, dalla razza, dal paese di origine, ritenga di potersi tirare indietro e non riconoscere queste battaglie, accettando invece la diversità come qualcosa che ci può arricchire senza privare il singolo dei propri diritti.

*

Cons. Lucia Coppola

Gruppo Misto/Europa Verde