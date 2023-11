COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: IANESELLI, « BYPASS FUORI DAL PNRR, TOTALE FIDUCIA NELLA PROCURA »

14.49 - venerdì 24 novembre 2023

Bypass fuori dal Pnrr, il sindaco: “Totale fiducia nella Procura”. Ianeselli: “È evidente che si tratta di una decisione politica, non tecnica. Attendiamo al più presto una comunicazione ufficiale che coinvolga i territori. Bonifica, rispetto dei tempi e progetto integrato per noi restano fondamentali”

Il sindaco Franco Ianeselli interviene in merito alle notizie di questi giorni sulla possibile esclusione del progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Vista l’importanza del tema, mi aspetto che arrivi al più presto una comunicazione ufficiale e che siano coinvolti i territori – afferma il primo cittadino – Certo è che la scelta di togliere i finanziamenti Pnrr al bypass e di sostituirli con quelli statali non è di natura tecnica, ma di natura politica. Non credo sia utile giustificarla con alibi o pretesti che hanno inciso ben poco, visto che la decisione è stata influenzata in modo determinante dal peso politico delle diverse regioni”.

Continua il sindaco: “Vista la complessità della questione ambientale, per noi l’indagine della Procura di Trento sull’interferenza tra il progetto del bypass e l’inquinamento di Trento Nord è un’iniziativa che va a tutela della sicurezza, quella dei cittadini e dei lavoratori del cantiere. Abbiamo totale fiducia nella Procura, che sta lavorando con la fattiva collaborazione del Comune di Trento”.

Ianeselli ribadisce inoltre l’importanza di avviare finalmente la bonifica delle aree inquinate, di rispettare la tempistica dell’opera e di dar corso al progetto integrato: “Ho sempre affermato che il progetto del bypass può e deve diventare la leva per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree di Trento Nord, che da decenni attendono un intervento risolutivo. Nel contempo, nonostante il canale di finanziamento diverso, mi auguro che vengano rispettati i tempi previsti dal Pnrr, perché la città non può sopportare un cantiere infinito. Infine, per noi è fondamentale che si dia corso al progetto integrato nella sua completezza: non solo il bypass, dunque, ma anche il Nordus e l’interramento della ferrovia storica”.