PAT * POLO MECCATRONICA – ROVERETO: « SPINELLI IN VISITA A “NPLUS“, FOCUS SU SICUREZZA INFRASTRUTTURE »

17.47 - lunedì 19 giugno 2023

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro ha visitato gli spazi dell’azienda in Polo Meccatronica a Rovereto assieme al presidente di Trentino Sviluppo Anzelini. L’assessore Spinelli in visita a NPlus: sicurezza delle infrastrutture al centro.

Si è parlato di innovazione nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture viarie questa mattina in Polo Meccatronica a Rovereto in occasione della visita in NPlus dell’assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli e del presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini. Per la società di sensoristica e illuminotecnica, da sei anni insediata a Rovereto nel polo hi-tech di Trentino Sviluppo, erano presenti il presidente Giordano Riello e i soci Davide Ambrosio e Carlo Ranalletta.

NPlus attualmente impiega a Rovereto una trentina di addetti, ma si è già attivata per assumere nel breve periodo una ventina tra collaboratori e ingegneri civili, elettronici e meccatronici. La società, che fa capo al gruppo Giordano Riello International, è stata definita lo scorso anno dall’Istituto tedesco qualità ITQF e da Affari&Finanza di Repubblica “una delle 800 aziende con la maggior espansione economica in Italia nell’ultimo triennio”. Una definizione avvalorata dai più recenti sviluppi che hanno visto – nel primo semestre del 2023 – l’apertura di una sede operativa in Canada e il rafforzamento della presenza nel sudest asiatico con un importante impegno nell’ambito della metropolitana di Bangkok.

NPlus è una società caratterizzata da due identità: una sensoristica, l’altra illuminotecnica. «Nell’ambito della sensoristica – spiega Carlo Ranalletta Felluga – ci occupiamo della manifattura di schede elettroniche e sistemi proprietari per il monitoraggio di ponti e viadotti, con hardware e software di analisi dei dati prodotti in casa e brevettati grazie a un costante impegno in ricerca e sviluppo».

Ad oggi la società ha un portafoglio di 850 infrastrutture in diverse regioni italiane, dal Molise alla Valle d’Aosta, e nel resto d’Europa. Tra queste il ponte Montevideo, sopra l’autostrada A22 a Trento, il Duomo di Milano e, tra Lombardia ed Emilia-Romagna, il ponte di Casalmaggiore sul fiume Po, lungo 1,2 km. «Possibili sviluppi – gli fa eco Ambrosio – sono nell’ambito del monitoraggio dell’edilizia pubblica, con una particolare attenzione a scuole e ospedali, e nel settore delle infrastrutture ferroviarie».

Un secondo ambito di produzione è quello dell’illuminotecnica per il mondo nautico, con un particolare focus sulle navi da crociera. «Qualche mese fa – continua Giordano Riello – è stata varata la prima nave da crociera costruita a Sestri Levante per la compagnia norvegese Oceania Cruises e ora ci stiamo già attivando per una nuova commessa su Porto Marghera».

L’assessore Achille Spinelli commenta: «E’ un piacere vedere come l’innovazione che nasce nelle piccole medie imprese italiane e, in questo caso trentine, sia considerata sui mercati internazionali sinonimo di affidabilità ed eccellenza e venga scelta dai grandi player anche a scapito di competitor più grandi e strutturati. Importante è continuare a investire nella ricerca industriale, grazie anche al supporto degli strumenti provinciali quali bandi, finanziamenti a progetti di ricerca applicata ed altri strumenti di finanza pubblica».

La conversazione si è poi spostata su una nuova collaborazione con la Queen’s University di Kingston sul lago Ontario, in Canada, resa possibile grazie all’apertura della sede nordamericana di NPlus. L’accordo in via definizione prevede che due giovani ingegneri di quell’ateneo, a partire da settembre, vengano a Rovereto per lavorare a nuovi progetti di ricerca congiunti da portare avanti all’interno di Polo Meccatronica. (m.d.c.)