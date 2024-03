PAT * AGGRESSIONE PERSONALE MEDICO: TONINA, « VALUTEREMO TUTTE LE AZIONI POSSIBILI, PER ARGINARE QUESTA DERIVA »

13.31 - venerdì 15 marzo 2024

Aggressione al personale medico, Tonina: “Porteremo il tema all’attenzione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza”. In merito all’ultimo episodio di violenza ai danni di personale medico e sanitario, l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, d’intesa con il presidente Maurizio Fugatti, conferma l’intenzione di approfondire il tema con l’obiettivo di attivare tutti gli strumenti disponibili a tutela degli operatori e dei pazienti.

“Concordiamo con le preoccupazioni espresse dalle rappresentanze dei professionisti. Gli episodi di violenza a carico delle donne e degli uomini impegnati a garantire la salute dei cittadini nelle nostre strutture sanitarie non sono accettabili – commenta Tonina -. È un fenomeno sul quale la Provincia intende assumersi un preciso impegno valutando tutte le azioni che è possibile mettere in campo per arginare questa deriva. D’intesa con il presidente Fugatti – continua Tonina – intendiamo sottoporre il tema all’attenzione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, come peraltro già avvenuto su eventi analoghi, come le aggressioni sui mezzi del trasporto pubblico o i furti in abitazione”. “Parallelamente – aggiunge l’assessore – darò immediatamente ulteriori indicazioni ad Apss per provvedere a quanto di propria competenza”.