COMMISSIONE EUROPEA * DIFESA UE: « RAFFORZAMENTO INDUSTRIA, STANZIATI 500 MILIONI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI MUNIZIONI SU UN TOTALE DI 2 MILIARDI »

13.12 - venerdì 15 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Commissione stanzia 500 milioni di € a sostegno della produzione di munizioni su un totale di 2 miliardi di € per rafforzare l’industria della difesa dell’UE.

Oggi la Commissione ha stanziato i 500 milioni di € previsti nell’ambito del regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP). Ciò consentirà all’industria europea della difesa di potenziare la propria capacità di produzione di munizioni fino a 2 milioni di proiettili all’anno entro la fine del 2025.

La Commissione ha completato in tempi record la valutazione a norma del regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni eha selezionato 31 progetti per aiutare l’industria europea ad aumentare la produzione e la preparazione delle munizioni. I progetti selezionati riguardano cinque settori: esplosivi, polveri, proiettili, missili e collaudo e certificazione di ricondizionamento. Il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni si concentra sulle polveri e sugli esplosivi, che costituiscono strozzature nella produzione di munizioni, a cui verranno assegnati circa tre quarti del programma. Il programma sosterrà progetti atti ad aumentare la capacità produttiva annua di oltre 10 000 tonnellate di polvere e di oltre 4 300 tonnellate di esplosivi.

La Commissione ha inoltre avviato il programma di lavoro per lo strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e il quarto programma di lavoro annuale del Fondo europeo per la difesa (FED).

Questi due programmi dispongono di una dotazione complessiva di quasi 2 miliardi di €. Le misure odierne volte a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea fanno seguito alla prima strategia industriale europea della difesa e alla relativa proposta di un programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP).