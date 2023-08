DALPALÙ (FDI) * OSPEDALE CAVALESE (TN): « PASSANO GLI ANNI, AUMENTANO I COSTI ED A PAGARE SONO SOLTANTO I CITTADINI »

14.51 - venerdì 11 agosto 2023

Ospedale di Cavalese, Dalpalù (FdI): “Passano gli anni, aumentano i costi e a pagare sono soltanto i cittadini”. L’incontro tenutosi nell’Auditorium di Tesero all’inizio del mese di agosto tra il Presidente della Provincia, alcuni Dirigenti provinciali e gli Amministratori locali della Valle di Fiemme sull’Ospedale di Cavalese pare aver messo finalmente in disparte l’opzione di costruire una nuova struttura in zona Masi. Purtroppo sembra che, a seguito degli indirizzi forniti dai Consigli comunali (Predazzo, Ziano, Tesero, Capriana e Valfloriana in particolare), si stia abbandonando anche l’ipotesi di demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime, per fare spazio ad una nuova struttura che potrebbe essere realizzata in zona Dossi, vicino al campo sportivo, a circa 500 metri dall’attuale.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente Maurizio Fugatti ha puntualizzato che “Le proposte progettuali per il nuovo ospedale non avranno seguito finché non ci sarà una definizione sull’utilizzo futuro dell’immobile e dell’area interessata dal vecchio ospedale” (vedi “L’Adige” del 04.08.2023). Sul tema è intervenuta anche la Consigliera di Fratelli d’Italia Bruna Dalpalù: “Io resto a favore del progetto di demolizione e ricostruzione dell’Ospedale di Cavalese sul medesimo sedime, esattamente come quando – alle elezioni del 2018 – mi sono presentata agli elettori assieme al Consigliere Gianluca Cavada.

In questi anni, a differenza di quest’ultimo (e di molti altri), non ho mai cambiato idea, convinta anche del fatto che – se lo avessimo realizzato subito – avremmo speso 40 milioni di euro (invece degli 83 stimati più recentemente) e l’ospedale sarebbe probabilmente già in funzione”. Quello del controllo della spesa pubblica è un argomento molto caro alla Consigliera Dalpalù, che ribadisce: “Più aspettiamo, più salgono i costi e più si abbassa la probabilità che si intervenga realmente per realizzare una struttura che possa dare risposte adeguate alle esigenze delle popolazioni delle Valli dell’Avisio. Secondo il mio parere, prima di pensare alla struttura (ovverosia alle mura) dovremmo cercare di rendere l’ospedale attrattivo per il personale”.

Con riferimento alle parole del Presidente Fugatti, la Consigliera di Fratelli d’Italia avanza una proposta: “Azzerare il percorso fatto fin qui e ripartire con la progettazione di una nuova struttura significa sprecare altri anni, tra modifiche al PRG, espropri e burocrazia varia. Secondo la sottoscritta bisognerebbe invece ripartire dal progetto di demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime, salvando una parte dell’attuale struttura che – ammodernata e dotata dei necessari comfort – potrebbe ospitare alcuni appartamenti a servizio di medici e infermieri. Questa sarebbe una misura per andare incontro anche ai loro bisogni e a quelli delle loro famiglie che dovessero decidere di stabilirsi in Val di Fiemme”.

Cons. Bruna Dalpalù

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia