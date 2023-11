COMUNE TRENTO * GIORNATA CONTRO VIOLENZA DONNE: « UN MOMENTO DI SILENZIO PER GIULIA CECCHETTIN, IN PIAZZA S. MARIA MAGGIORE ( IL 25/11 – 11.00) »

19.29 - giovedì 23 novembre 2023

Giornata contro la violenza sulle donne, sabato tante iniziative a Trento. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre in piazza S. Maria Maggiore nei pressi della panchina rossa dedicata ad Agitu Ideo Gudeta alle ore 11 ci sarà un momento di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin.

Nella stessa mattinata – promosso dal Consiglio delle Donne – verrà presentato il progetto “Non ti scordar di me” che coinvolge tre scuole (Artigianelli, Liceo Vittoria ed Enaip), il Consiglio delle Donne, alcune associazioni (Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne, Coordinamento donne onlus-Centro Antiviolenza Trento, Comunità S. Francesco Saverio) e la Procura di Trento.

Sempre in occasione del 25 novembre alle ore 15 in piazza General Cantore sarà inaugurata la panchina rossa realizzata dall’associazione Teuta (associazione culturale donne Albanesi in Trentino) in collaborazione col Comune, la Circoscrizione Centro storico-Piedicastello, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, l’Ambasciata d’Albania in Italia, la commissione Pari opportunità e il Consiglio delle Donne; parteciperà il Coro del Campo Trentino con un accompagnamento musicale.

Sempre sabato l’Apsp Grazioli di Povo inaugurerà una panchina rossa: la popolazione è invitata presso la sala Bertotti in via della resistenza 63 alle ore 15.

A Ravina, in collaborazione con la Pro loco presso il Centro civico in via Val gola 2 dalle 16.30 alle 17.30 si terrà la conferenza “Per non dimenticare” con l’intervento di Silvana Poli.

La Commissione per le pari opportunità organizza tre serate teatrali sui temi della parità e del rispetto presso il teatro di Villazzano:

Follow the queen – 27 novembre ore 20;

Tutto quello che volevo – 29 novembre ore 20;

Famiglia don Chischotte 10 dicembre ore 17.

Si ricorda infine il mercatino vintage organizzato dall’associazione Mafalda fino al 23 dicembre presso la Corte dell’antica galleria del Vò a sostegno della Croce Rossa Italiana e il calendario dell’Avvento Trentino organizzato dal Lions Club del Trentino per sostenere l’acquisto di un ecografo pediatrico per l’Ospedale S. Chiara.