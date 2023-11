PAT * TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: « PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTI ALLE BIGLIETTERIE, SCIOPERO INDETTO DA USB E CUB PER IL 27/11 »

14.19 - giovedì 23 novembre 2023

Personale viaggiante e addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. in servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Trasporto pubblico locale, sciopero indetto da USB e CUB per lunedì 27 novembre. La Provincia autonoma di Trento informa che lunedì 27 novembre 2023 è indetto uno sciopero del sindacato CUB Nazionale e del sindacato USB Lavoro Privato che interessa il trasporto pubblico locale e che avrà la durata di 24 ore. In quella giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino Trasporti S.p.A. garantiranno il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

• Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

• Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus”, come indicato nel libretto orario di Trentino Trasporti) / Ferroviario (Ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano di Trentino Trasporti): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. Non vi sono stati scioperi precedenti a cui abbiano aderito entrambe le Organizzazioni sindacali, tuttavia si registra che l’ultimo sciopero di pari durata indetto dall’Organizzazione sindacale USB ha avuto una percentuale di adesione pari al 10,55% del personale di Trentino Trasporti S.p.a. e l’ultimo sciopero di pari durata indetto dall’Organizzazione sindacale CUB ha avuto una percentuale di adesione pari al 9,92% del personale di Trentino Trasporti S.p.a..