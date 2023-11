PAT * NUOVO “ICE RINK DI PINÈ“: « PUNTO DI RIFERIMENTO, PER IL MOVIMENTO DEL PATTINAGGIO DI VELOCITÀ »

06.06 - giovedì 23 novembre 2023

Il nuovo Ice Rink di Pinè sarà pronto tra due anni.I lavori inizieranno il prossimo marzo e si concluderanno entro il 2025.

Inizia il conto alla rovescia per il restyling dell’Ice Rink di Pinè. Pur estromesso dalle location olimpiche, il centro per il pattinaggio pinetano rimarrà un punto di riferimento per il movimento del pattinaggio di velocità e sarà al centro di una consistente opera di ammodernamento che coinvolgerà anche il palazzetto del ghiaccio adiacente. Tra le novità illustrate nella conferenza stampa di presentazione anche un balcone che si affaccia sull’anello dedicato al pattinaggio di velocità, una nuova pista da pattinaggio 30×60 e una palestra polifunzionale per il tiro con l’arco. L’avvio dei lavori nel prossimo marzo, la chiusura il 31 dicembre 2025.

Nell’illustrare il progetto il sindaco di Baselga di Piné Alessandro Santuari ha ribadito la volontà, smaltita la delusione per l’esclusione del centro dalle sedi olimpiche, di confermarsi come il baricentro dello sport del ghiaccio e non solo e di poter disporre di un impianto in grado di ospitare in futuro eventi sportivi di ampio respiro. L’intervento sarà diviso in tre lotti: il primo coinvolge il palazzetto del ghiaccio al quale sarà rifatto il fondo della pista, l’impianto di refrigerazione, quello elettrico e sarà adeguata la sala motore; il secondo riguarda l’anello di 400 metri outdoor che sarà completamente rifatto e collegato con il palaghiaccio indoor con un tunnel; infine il terzo lotto, il più corposo, prevede la costruzione di una nuova palestra polivalente per la preparazione degli atleti (utilizzato anche come impianto indoor per il tiro con l’arco) e di un nuovo stadio per l’hockey proprio a fianco del lato lungo della pista esistente. Il centro sarà quindi completato con una nuova hall di ingresso, nuovi spazi di collegamento e, a servizio dell’anello per la velocità, un balcone sul lato lungo, una nuova control room per i giudici di gara e una gradinata per il pubblico a bordo pista. L’investimento previsto è di 29,5 milioni di euro.

*

Rendering del nuovo Ice Rink Pinè