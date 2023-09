PAT * ELEZIONI: « AMMESSI 7 CANDIDATI PRESIDENTI E 24 LISTE, ESCLUSI PER DIFETTO DI CERTIFICAZIONI TRE CANDIDATI “LISTA GIOVANI DIVINA PRESIDENTE” »

22.24 - venerdì 22 settembre 2023

Esclusi per difetto di certificazioni 3 candidati della lista Giovani per Divina presidente. Elezioni: l’Ufficio centrale circoscrizionale ammette 7 candidati presidenti e 24 liste. 7 candidati presidente e 24 liste ammesse. Si conclude così il lavoro di verifica dell’Ufficio centrale circoscrizionale che ha analizzato la documentazione presentata fra lunedì e giovedì scorsi nell’ambito degli adempimenti previsti dalla legge elettorale per partecipare alle consultazioni del 22 ottobre prossimo.

L’Ufficio ha rilevato dei problemi solo per una delle liste, segnatamente quella denominata Lista giovani per Divina presidente, per l’assenza da parte di tre candidati della documentazione comprovante la residenza in uno dei comuni della Regione. È stato pertanto necessario rideterminare l’ordine dei 27 nominativi rimasti nella lista in questione al fine di rispettare l’alternanza di genere.

Lunedì è prevista la fase successiva ossia il sorteggio che determinerà l’ordine di presenza dei candidati presidente e delle rispettive liste di sostegno su schede e manifesti elettorali.