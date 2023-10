CENTRO S. CHIARA – TRENTO * NUOVE GENERAZIONI: « LE INIZIATIVE, SCAPPO A TEATRO – CULTURAL EDUCATION FOR TOMORROW – PIATTAFORMA REGIONALE «

14.45 - martedì 3 ottobre 2023

Ricca nei contenuti, di grande qualità nelle compagnie e negli interpreti sul palco, multiforme, e in continua evoluzione. Queste, in sintesi, le principali caratteristiche della programmazione teatrale 2023/2024 curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, che dopo aver alzato il sipario sulla Stagione del Teatro Sociale, su quella dell’Auditorium S. Chiara, e sulla Stagione Regionale Contemporanea, presenta al pubblico la nuova proposta dedicata alle nuove generazioni: un’offerta per tutti i gusti, tra spettacoli di teatro ragazzi per tutta la famiglia, incontri, dibattiti, progetti di ricerca e appuntamenti rivolti al mondo delle scuole.

Le novità sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Massimo Ongaro (direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara), Giovanna Palmieri (consulente artistica del Coordinamento Teatrale Trentino) e Federico Borreani (presidente di BAM! Strategie Culturali).

Scappo a Teatro, questo il nome della programmazione che il Centro S. Chiara, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, ha pensato per il pubblico di bambini e ragazzi. Un’offerta densa di appuntamenti dedicati alle famiglie e alle scuole, che da ottobre a maggio si alterneranno tra Trento e Rovereto, calcando i palcoscenici di ben quattro teatri: Teatro Sociale, Auditorium S. Chiara, Teatro Cuminetti e Auditorium Melotti.

«C’è grande soddisfazione nel presentare la nuova programmazione dedicata al teatro per ragazzi, che possa accompagnare bambini e adolescenti per tutta la stagione e offrire loro nuovi ed interessanti spunti di vista su sé stessi e sul mondo che si apprestano ad affrontare. – afferma il direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara, Massimo Ongaro – Da 28 stagioni il Centro investe con convinzione sul futuro di questi ragazzi, e anche quest’anno la proposta di Scappo a teatro è pronta ad accompagnare scuole e famiglie in un percorso educativo stimolante e divertente».

Ad anticipare il lungo calendario di Scappo a teatro ci saranno due eventi particolarmente rilevanti, rivolti al mondo delle scuole, dell’infanzia, dell’educazione e alla valorizzazione delle compagnie professionali del territorio, che hanno visto il Centro S. Chiara collaborare con alcune delle principali istituzioni culturali a livello regionale, nazionale ed europeo.

Il primo appuntamento è quello del prossimo 5 e 6 ottobre al Teatro Sociale di Trento con il Cultural Education for Tomorrow, una conferenza internazionale di due giorni dedicata ai temi dell’educazione e della partecipazione culturale nelle scuole, dedicata a professionisti italiani e olandesi. Un’iniziativa organizzata dall’Ambasciata e Consolato dei Paesi Bassi in Italia e dal Fondo olandese per la Partecipazione Culturale, in collaborazione con BAM! Strategie Culturali e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

A seguire, spazio ad un’iniziativa che ha visto rinnovarsi la solida collaborazione tra Centro S. Chiara, Teatro Stabile di Bolzano e Coordinamento Teatrale Trentino, con la seconda edizione della Piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo, che dopo il successo dello scorso anno torna con un focus al Teatro Sociale di Trento (dal 6 all’8 ottobre) rivolto alle nuove generazioni, durante il quale verranno presentati gli otto spettacoli selezionati che nel corso della stagione 2023/24 circuiteranno sul territorio regionale.

«Oltre alla qualità dell’offerta, mi preme sottolineare quanto la rinnovata collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e con il Coordinamento Teatrale sia importante per poter proseguire nel lavoro di sostegno e valorizzazione delle tante compagnie professionali che operano sul territorio regionale. – prosegue il direttore Ongaro – A questo va aggiunta l’iniziativa che ha visto il Centro alzare lo sguardo verso l’Europa, instaurando una collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato dei Paesi Bassi in Italia e il Bam! Strategie Culturali per la realizzazione di due giorni di incontri e dibattiti che potranno fornire ulteriori prospettive e spunti di riflessioni sul mondo della cultura e dell’educazione culturale tra i ragazzi».

SCAPPO A TEATRO

Scuole – Famiglie

Programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dal Coordinamento Teatrale Trentino (che si avvale della consulenza artistica di Giovanna Palmieri), la nuova Stagione di Scappo a Teatro si presenta al pubblico con una doppia proposta dedicata alle famiglie e alle scuole, portando in scena attori e compagnie di grande rilievo.

Il compito di inaugurare ad ottobre il calendario di Scappo a Teatro-FAMIGLIE spetterà a Peter Pan. Una storia di pochi centimetri e piume, un lavoro di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda e Dadde Visconti, dedicato a chi non smette mai di sognare. A seguire toccherà a Michele Cafaggi e al suo Controvento. Storia di aria, nuvole e bolle di sapone, spettacolo in cui si mescolano magia, clownerie e arti circensi.

Il mese di novembre verrà aperto da Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo di Teatro Gioco Vita, un concentrato di leggerezza e ironia tratto dall’opera di Mario Ramos, e proseguirà con Lo Schiaccianoci di EgribiancoDanza, spettacolo di danza per ragazzi sulle celebri musiche di Ciajkovskij, con la coreografia di Raphael Bianco. Ultimo appuntamento del mese con la compagnia Teatro Due Mondi e Le nuove avventure dei musicanti di Brema, un adattamento ai giorni nostri della celebre fiaba dei fratelli Grimm.

La Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto inaugurerà il mese di dicembre con Stravaganze in sol minore, spettacolo per l’infanzia realizzato in coproduzione con il Centro S. Chiara, mentre a seguire sarà il turno di Monica Mattioli con Natale a suon di Hip Hop, divertente e poetico lavoro che affronta il Natale dagli occhi di tre differenti bambini. Il compito di concludere l’anno spetterà alla produzione de I Teatri Soffiati dal titolo Biancaneve Show, una ricostruzione contemporanea della fiaba dei fratelli Grimm.

Sono ben quattro gli appuntamenti in programma nel mese di gennaio: il lavoro di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale dal titolo La regina delle nevi. Battaglia finale, lo spettacolo Il sogno di Ludwig (con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento), la produzione della Compagnia La luna nel letto dal titolo The Wolf. Cappuccetto Rosso, che affronta in danza una tra le fiabe più celebri e amate dai bambini, per chiudere infine con Toma e Carolina, testo di Giuseppe Di Bello che parla di amicizia e di riscoperta di sé stessi.

Dopo il successo dello scorso anno, a febbraio tornerà la Fondazione Aida con Il Gruffalò, fiaba in musica per grandi e piccoli liberamente tratta dall’opera di Julia Donaldson e Alex Scheffler. A seguire, spazio allo spettacolo di Giulio Lanzafame dal titolo Yes Land, spettacolo di circo inondato dal Clown!, e a Zuppa di Sasso, fiaba di Danilo Conti e Antonella Piroli che si perde nelle trame del tessuto popolare fitto di storie, racconti e aneddoti. A fine mese tornerà la Compagnia TPO con Colors, creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini e al loro modo di giocare con i colori.

Il mese di marzo vedrà infine protagonista la produzione di Compagnia Teatrale Stilema e Uno Teatro dal titolo Piccoli principi e principesse, ispirato al capolavoro di Saint-Exupéry, mentre la conclusione sarà affidata a Malefici, una produzione Fondazione Aida e Centro S. Chiara, che porta in scena un testo scritto da Dario Vergassola e dedicato ai personaggi più bistrattati e odiati nelle storie: i cattivi.

La programmazione di Scappo a teatro che si rivolge al mondo delle SCUOLE verrà invece inaugurata a ottobre da S.L.O.I. Machine, spettacolo di e con Andrea Brunello (prodotto dalla compagnia Arditodesìo), che racconta la storia della fabbrica trentina che produceva piombo tetraetile. A seguire sarà la volta di un volto particolarmente noto e amato dal pubblico italiano come Andrea Pennacchi, impegnato con Da qui alla luna, un testo di Matteo Righetto che ricostruisce i tragici fatti provocati dalla tempesta “Vaia”, affidandoli all’ironia e all’umanità dell’attore e regista padovano. Il figlio che sarò della compagnia Principio Attivo Teatro, spettacolo dedicato alla figura del padre, sarà il protagonista del mese di novembre, mentre a gennaio andrà in scena la produzione de La Piccionaia dal titolo Sbum! Yes we cake, una riflessione sul nostro pianeta e sulla nostra civiltà.

A febbraio saranno due gli spettacoli in calendario: Moztri! di Luna e Gnac Teatro, un inno all’infanzia tra fumetto, teatro d’attore e teatro d’ombra, e +Erba della compagnia TPO, spettacolo interattivo dedicato alla danza. Il ricco mese di marzo si aprirà con La Rivincita (produzione Teatrodistinto) e proseguirà con Il Sogno di Leonor (Compagnia Arteviva Teatro) tra musica, danza, teatro e arti visive, e il Dialogo degli Dei della compagnia Lombardi-Tiezzi, che racconta in maniera divertente le vicende degli abitanti dell’Olimpo. Ultimo appuntamento del mese con Link, spettacolo di teatro e danza di ABC-Allegra Brigata Cinematica che parla di legami.

Il calendario di aprile di Scappo a teatro SCUOLE vedrà alternarsi tre realtà tra Trento e Rovereto: la compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi con Spot e #Fragili (due lavori firmati rispettivamente da Andrea Buzzetti-Valeria Frabetti, e Margherita Molinazzi), Alfredo Zinola con uno spettacolo che prova a vedere le cose da un’altra prospettiva dal titolo Other World, e la compagnia spagnola Agrupaciòn Señor Serrano con Prometeo. Ultimo appuntamento della Stagione, a maggio, con Elementary Watson, spettacolo di Play Group che combina mistero, romanticismo, azione, pericolo e risate.

Le illustrazioni di Scappo a teatro 2023/2024 sono state create da Anna Tapetto, studentessa di design presso la Libera Università di Bolzano, promettente futura illustratrice e graphic designer, all’interno di una convenzione stipulata quest’anno tra il Centro S. Chiara e la Libera Università di Bolzano.

Informazioni

Per Scappo a teatro-Famiglie, biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per i possessori di Euregio Family Pass. Gratuità per gli under 3 e oltre il terzo figlio. Prevendite da sabato 7 ottobre.

Per gli spettacoli di Scappo a teatro-Scuole, biglietti al prezzo di 3 euro.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o scrivere a puntoinfo@centrosantachiara.it

CULTURAL EDUCATION FOR TOMORROW

Una conferenza internazionale sull’educazione e la partecipazione culturale nelle scuole, dedicata a professionisti italiani e olandesi

Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2023, presso il Teatro Sociale di Trento si svolgerà la conferenza internazionale “Cultural Education for Tomorrow”, organizzata dall’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, il Fondo per la Partecipazione Culturale olandese, BAM! Strategie Culturali e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara: una due giorni in cui operatori e organizzazioni culturali dall’Italia e dall’Olanda potranno incontrarsi, confrontarsi e condividere buone pratiche.

Si tratta di un’occasione davvero importante alla quale il Centro S. Chiara ha aderito con convinzione ed entusiasmo. Grazie alla collaborazione con prestigiosi interlocutori di livello europeo, sarà possibile dare ulteriore sviluppo a quanto già fatto in questi anni sul territorio regionale nell’ambito dell’educazione culturale. Per il Trentino e per tutti gli operatori del settore, questa due giorni al Teatro Sociale rappresenta un’opportunità di crescita e di sviluppo da non lasciarsi sfuggire.

“Cultural Education for Tomorrow” nasce dall’esigenza di comprendere i meccanismi che stanno alla base delle relazioni che intercorrono tra cultura e istruzione. L’iniziativa è dedicata ai temi dell’educazione culturale e della partecipazione culturale per le scuole e le giovani generazioni e vedrà il coinvolgimento di oltre 100 professionisti culturali olandesi e italiani, che porteranno i propri punti di vista ed esperienze.

L’iniziativa vedrà protagonista il Teatro Sociale con due sessioni plenarie, (giovedì 5 dalle ore 10.30 alle ore 13, e venerdì 6 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 17) in forma di conferenza, aperte a tutti, che si svolgeranno in presenza, ma anche online in diretta streaming. La sessione di giovedì 5, Educazione culturale: visioni, tendenze e sfide tra Italia e Paesi Bassi, cercherà di capire come è possibile rispondere alle esigenze delle scuole e dei loro alunni, e vedrà la partecipazione di importanti relatori come Dewi van de Weerd (Cultural Cooperation of the Netherlands), Massimo Ongaro (direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara), Hedwig Verhoeven (Fonds voor Cultuurparticipatie), Jan Baanstra (De stilte), Chiara Boschiero (Biografilm Festival), Patrizia Famà (MuSe-Museo delle Scienze), Stefania Logiudice (Romaeuropa Festival), Suzan Lutke (Stichting Kopa) e Astrid Rass (Vereniging CultuurProfielScholen).

Quella di venerdì 6, invece, dal titolo Educazione culturale: politiche e strategie, tenterà di capire come costruire progetti più forti ed efficaci a livello internazionale, grazie agli interventi di Federico Borreani (BAM! Strategie Culturali), Jan Baanstra (De stilte), Bruno Zambardino (Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo), Bas Ernst (Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia), Natasja Kraft (Fonds voor Cultuurparticipatie), Eugenio Giordano Orsini (Fondazione Caritro), Arianna Spigolon (Compagnia di San Paolo Foundation) e Alessandra Valerio (Cariplo Foundation).

All’interno della due giorni di Trento è inoltre previsto un programma di attività in presenza, riservato ad un numero chiuso di professionisti italiani e olandesi, su invito. Gli ospiti invitati potranno confrontarsi, presentare i propri progetti, scambiarsi buone pratiche ed esplorare opportunità di cooperazione internazionale, con altri professionisti del settore, attraverso workshop tematici e focus specifici su marginalità e inclusione sociale, progetti per l’infanzia, diversità e rappresentazione, sostenibilità e impatto dei progetti.

Piattaforma regionale – per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo

Torna anche quest’anno la Piattaforma regionale per la circuitazione dello spettacolo professionale dal vivo, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino, e sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige, che dopo il successo della prima edizione dello scorso anno ha nuovamente coinvolto le compagnie professionali della Regione in un doppio focus, questa volta dedicato alle nuove generazioni, con spettacoli rivolti a scuole e famiglie.

Scopo di tale progetto è la pianificazione, la promozione e il sostegno alla circuitazione dello spettacolo professionale delle compagnie locali sul territorio regionale, cercando di favorire lo scambio di pubblici, la valorizzazione e la diffusione delle proposte artistiche delle realtà professionali con sede in Trentino-Alto Adige che si occupano della produzione di spettacoli.

Fulcro dell’iniziativa è inoltre il censimento delle compagnie presenti sul territorio tramite uno studio accurato della loro proposta artistica. Una mappatura delle risorse creative, delle compagnie professionali e delle loro produzioni che avviene tramite un bando di selezione.

Quest’anno la Piattaforma regionale si è concentrata sulla produzione di spettacoli dedicati al pubblico più giovane. Tanti i progetti presentati, con ben 44 proposte. Tra queste, una commissione ha selezionato otto spettacoli: Biancaneve Show de I Teatri Soffiati, La Casetta di Camilla di Finisterrae Teatro, Alla ricerca di Gocciolina di e con Chiara Sartori, La magia delle onde. Il gioco del mare di Sagapò, La Battaglia dei Calzini della Cooperativa Teatrale Prometeo, Scusa del Collettivo Clochart, E…Allora disegno! di Arteviva, e I tre porcellini di pian del porco della compagnia Teatro a Dondolo.

Gli spettacoli verranno presentati al pubblico in occasione del focus organizzato al Teatro Sociale di Trento, in programma dal 6 all’8 ottobre. Tre giornate ad ingresso libero, durante le quali si alterneranno spettacoli, incontri con artisti e insegnanti.

Gli spettacoli selezionati verranno circuitati sul territorio regionale all’interno delle stagioni organizzate dal Teatro Stabile di Bolzano, dal Centro S. Chiara e dal Coordinamento Teatrale Trentino.