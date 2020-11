CROCE ROSSA – TRENTINO * VANDALI: « IN AZIONE NEL DEPOSITO DI LEVICO TERME, AD UNA PRIMA STIMA I DANNI AMMONTEREBBERO A 30 MILA EURO » (PHOTOGALLERY)

Un odioso episodio ai danni della Croce Rossa del Trentino si è verificato presumibilmente nella notte tra sabato e domenica scorsi, ma solo oggi è stato scoperto dai volontari che si sono recati al deposito di Levico dove sono parcheggiati mezzi pesanti e attrezzature speciali destinati agli interventi nelle maxiemergenze. Ignoti malviventi sono penetrati nel deposito forzando le vie d’accesso e si sono scatenati con atti di vandalismo fine a sé stesso contro mezzi e strutture.

A farne le spese soprattutto i mezzi pesanti con cristalli in frantumi, interni devastati e accessori divelti. Non contenti i vandali si sono divertiti a riversare sul pavimento e nei serbatoi dei camion l’olio lubrificante stoccato per la manutenzione dei mezzi e a imbrattare tutto ciò che hanno avuto a portata di mano. Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di risalire agli autori del misfatto. A una prima stima sommaria i danni ammonterebbero a circa trentamila euro.