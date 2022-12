PAOLI (LEGA TRENTINO) * SICUREZZA PEDONI: « STRADA STATALE SS12 TRATTO NAVE SAN FELICE-SORNI, OK MIO ODG PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE »

18.17 - venerdì 16 dicembre 2022

“La Strada statale 12 tra Nave San Felice e Sorni non presenta un percorso dedicato ai pedoni che, in condizioni di pericolo, affrontano quel tratto quotidianamente. Per questo motivo, ho presentato in occasione della discussione in Aula della manovra Finanziaria una proposta di ordine del giorno affinché sia progettato e realizzato un marciapiede che garantisca la percorrenza in sicurezza ai lavoratori e studenti pendolari che ogni giorno, in mancanza di alternative, sono costretti a transitare su quel percorso.

La mia proposta si inserisce negli interventi già attuati dalla Giunta provinciale per la messa in sicurezza della zona, attuati mediante l’apposizione di una rotatoria provvisoria che verrà sostituita da quella definitiva grazie al finanziamento stanziato a gennaio di quest’anno. Ritengo che l’approvazione del mio documento e l’operato della Giunta consentiranno il raggiungimento dell’obiettivo della messa in sicurezza per i pedoni del tratto Nave San Felice-Sorni”.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale Lega Salvini Trentino Denis Paoli.