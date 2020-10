GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) * CRIMINALITà ORGANIZZATA: « LA PROVINCIA DI TRENTO AFFRONTI CON RIGORE IL PERICOLO DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NELL’ECONOMIA TRENTINA »

L’operazione investigativa in corso conferma che il Trentino non è “mafia-free”. Che non si può e non si deve abbassare la guardia. Proprio mentre va in commissione un disegno di legge della giunta sui canoni di concessione, chiediamo a Fugatti di coinvolgere tutto il Consiglio provinciale nel tenere la barra dritta e procedere con atti legislativi e amministrativi di assoluta trasparenza e vigilanza rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, evitando normative poco chiare che incentivino gestioni illegali nelle imprese o nei contratti di appalto.

Le istituzioni devono impegnarsi su più fronti. Preoccupante è infatti la depoliticizzazione della questione mafiosa, ormai sempre più declinata nei termini di un problema di ordine pubblico ed esclusivamente criminale.

Nessuna comunità è esente dal pericolo di infiltrazioni mafiose, questo non significa che queste comunità siano mafiose. È importante, però porre attenzione e proteggere chi, in questi territori, ha da sempre denunciato atti illeciti e, per questo ha subìto minacce.

*

Paolo Ghezzi

Lucia Coppola

Gruppo consiliare FUTURA